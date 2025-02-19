Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün 88. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 88'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla 19 Şubat 1937'de kurulan; 88 yıldır hava tahmini, iklim bilimi ve afet erken uyarı sistemleriyle milletimize kesintisiz hizmet veren, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Nice başarılı yıllara" dedi. Bakan Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törene de çevrim içi katıldı. Törende konuşan Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Meteoroloji'nin hava tahmininin yanı sıra çevre, şehircilik, tarım, ulaşım ve afet yönetimi gibi birçok alanda kritik öneme sahip bir kurum olduğuna dikkat çekti. Coşkun, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son yıllarda teknolojik altyapısını güçlendirdiklerini ve 2 bin 58 meteorolojik gözlem sistemiyle 7 gün 24 saat hizmet verildiğini söyledi.