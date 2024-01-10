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Meteoroloji Genel Müdürü: Dünya ısınıyor, ülkemizi etkiliyor - Son Dakika
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Meteoroloji Genel Müdürü: Dünya ısınıyor, ülkemizi etkiliyor

Meteoroloji Genel Müdürü Mutlu Coşkun, Samsun'da düzenlenen bir seminerde yaptığı konuşmada, küresel ısınmanın ülkemizi nasıl etkilediğini anlattı. Coşkun, Türkiye'nin Dünya Meteoroloji Örgütü'nde yer almasının uluslararası iş imkanları sağladığını belirtti. Ayrıca, meteoroloji hizmetlerinin binlerce vatandaşın hayatına direkt olarak dokunduğunu ve insanların günlük programlarını hava olaylarına göre planladığını ifade etti.

10.01.2024 - 15:25,
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METEOROLOJİ Genel Müdürü Mutlu Coşkun, Dünya ısınıyor. Küresel ısınma iklim değişikliği ülkemizi çok etkiliyor. Çünkü Ülkemiz Akdeniz İklimi havzasında. Bu nedenle de eski yağışları maalesef göremiyoruz dedi.

Samsun'da Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'na katılan ve 'Meteoroloji Alanında Kariyer' isimli seminerde konuşan Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Türkiye'nin Dünya Meteoroloji Örgütü'nde Yürütme Konseyinde yer aldığını söyledi. 193 ülke içerisinde yürütme konseyinde yer almanın, iklim ile ilgili alınan kararlarda Türkiye'nin de söz hakkına sahip olduğu anlamına geldiğini belirten Coşkun, Uluslararası kuruluşlarda yer almak, uluslararası alanda iş imkanı da sağlıyor diye konuştu.

'BİNLERCE VATANDAŞIN HAYATINA DOKUNUYORUZ'

Hava koşullarının 7 gün 24 saat takip edildiğini söyleyen Coşkun, 16 bölge müdürlüğümüz, 81 il müdürlüğümüz ve 70 hava meydan müdürlüğümüz ile sürekli iletişim halindeyiz. Aldığımız raporlara göre uçaklar kalkar veya iner. Bu sayede de binlerce insanın canını ve malını korumuş oluyoruz. Dünya ısınıyor. Küresel ısınma iklim değişikliği ülkemizi çok etkiliyor. Çünkü Ülkemiz Akdeniz İklimi havzasında. Bu nedenle de eski yağışları maalesef göremiyoruz. Mesleğimizin en güzel tarafı binlerce vatandaşın hayatına direkt dokunabiliyoruz. İnsanlar günlük programlarını, tatillerini, gezilerini meteorolojik olaylara göre yapıyor. Günlük hava olaylarını, devletin 3 radyosundan biri olan ve en havalı radyosu olan Meteoroloji Radyosu'ndan günlük ve haftalık hava olaylarını aktarıyoruz dedi. (DHA)

Meteoroloji Genel Müdürü: Dünya ısınıyor, ülkemizi etkiliyor
Kaynak: DHA
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