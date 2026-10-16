Meteoroloji İstanbul, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'de şiddetli yağış uyarısı yaptı - Son Dakika
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Meteoroloji İstanbul, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'de şiddetli yağış uyarısı yaptı

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Meteoroloji, İstanbul, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'deki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda, Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde ve Zonguldak çevresinde şiddetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'deki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da akşam saatlerinden sonra yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı, yarın öğle saatlerinden itibaren ise özellikle Anadolu Yakası'nda etkisini artırarak, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ayrıca, yarın gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde de yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Şiddetli yağışla birlikte rüzgarın zaman zaman saatte 70 ila 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Meteoroloji İstanbul, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'de şiddetli yağış uyarısı yaptı - Son Dakika
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