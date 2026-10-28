Meteoroloji yarın İstanbul'da şiddetli yağış bekliyor, 29 ilde sarı uyarı var - Son Dakika
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Meteoroloji yarın İstanbul'da şiddetli yağış bekliyor, 29 ilde sarı uyarı var

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Meteoroloji yarın İstanbul\'da şiddetli yağış bekliyor, 29 ilde sarı uyarı var
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya'da şiddetli ve kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Antalya ve Adana'nın bazı ilçeleri ile Mersin Erdemli için turuncu, 29 il için sarı kodlu uyarı yapıldı; ani sel ve su baskınına karşı tedbir istendi.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, yarın İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya'da şiddetli ve kuvvetli yağış bekleniyor. Antalya ve Adana'nın bazı ilçeleri ile Mersin'in Erdemli ilçesi için turuncu, 29 il için ise sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, MGM'nin son değerlendirmelerine ilişkin açıklamasında, yarın İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya'da şiddetli ve kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Bakanlığın paylaştığı uyarı haritasına göre, Adana'nın Çukurova, Karaisalı, Karataş, Pozantı, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri; Antalya'nın Aksu, Alanya, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçeleri; Muğla'nın Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Ortaca, Seydikemer ve Ula ilçeleri ile Mersin'in Erdemli ilçesi için turuncu kodlu uyarı verildi.

Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Malatya, Mardin, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Tunceli ve Yalova'nın da aralarında bulunduğu iller için sarı kodlu uyarı yapıldı.

MGM'nin tahminlerine göre, Antalya'nın doğu kesimlerinde yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Meteoroloji, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA
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