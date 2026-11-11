Meteoroloji, yarın İstanbul dahil 11 ilde sarı kodlu yağış uyarısı yayımladı

Meteoroloji, yarın İstanbul dahil 11 ilde sarı kodlu yağış uyarısı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın etkili olması beklenen kuvvetli yağış için İstanbul dahil 11 ilde sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarılan iller İstanbul, Balıkesir, Bursa, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Tekirdağ, Kocaeli ve Çanakkale olarak açıklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle yarın aralarında İstanbul'un da olduğu 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, sarı kodlu uyarı verilen iller arasında İstanbul, Balıkesir, Bursa, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Tekirdağ, Kocaeli ve Çanakkale yer aldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?