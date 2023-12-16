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Mevlana hayranı Fransız Prof. Dr. Eva de Vitray Meyerovitch için anma programı düzenlendi - Son Dakika
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Mevlana hayranı Fransız Prof. Dr. Eva de Vitray Meyerovitch için anma programı düzenlendi

Fransız Prof. Dr. Eva de Vitray Meyerovitch'in vefatının 24. yılında Konya'daki mezarı başında anma programı düzenlendi. Meyerovitch'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Anma programına Fransız ve Faslı turistlerin yanı sıra sevenleri de katıldı. Meyerovitch'in vesilesiyle Müslüman olan Carole Latifa Ameer, İslam'ı tanıtmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Mevlana hayranı Fransız Prof. Dr. Eva de Vitray Meyerovitch için anma programı düzenlendi
16.12.2023 - 13:01,
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Mevlana hayranı olan, Müslüman olduktan sonra vasiyeti gereği vefatının ardından Konya'ya defnedilen Fransız Prof. Dr. Eva de Vitray Meyerovitch için Konya'daki mezarı başında anma programı düzenlendi.

Vefatının 24. yılında Üçler Mezarlığı'ndaki Meyerovitch'i anma programına, Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında kente gelen Fransız ve Faslı turistlerin yanı sıra sevenleri de katıldı.

İslamiyet'i seçtikten sonra "Havva" adını alan Meyerovitch'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Gruba rehberlik eden emekli akademisyenlerden Prof. Dr. Abdullah Öztürk, gazetecilere, her yıl olduğu gibi Meyerovitch'i anma programı için bir arada olduklarını söyledi.

İnsani değerlerin çöktüğü dönemde, Mevlana'nın mesajlarını anlamaya daha çok ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Öztürk, "İnşallah bu yok olan değerlerin yerine, evrensel olan sevgi ve hoşgörü mesajlarını yayabiliriz. Ziyarete gelen arkadaşlarımız da bunun için çalışıyor." dedi.

Meyerovitch'in vesilesiyle Müslüman olan Carole Latifa Ameer de Konya'ya geldiği için heyecanlı ve mutlu olduğunu belirtti.

Meyerovitch'in, İslam'ın bütün güzelliklerini kendilerine aktarmaya çalıştığını anlatan Ameer, "Biz de bu güzellikleri yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Maalesef Fransa'da ve dünyanın birçok ülkesinde İslam kötü tanıtılıyor. Bize örnek olan ve Mevlana'nın yolunda yürüyen Havva Hanım sayesinde biz de Paris'te İslam'ı tanıtmak için gayret ediyoruz. Bunda azimli ve kararlıyız." diye konuştu.

Mesnevi'yi Fransızcaya çeviren Meyerovitch, 24 Temmuz 1999'da hayata gözlerini yumdu.

Dünyanın birçok ülkesindeki üniversitelerde dersler ve konferanslar veren Meyerovitch, 26 Mayıs 1998'de Konya'da düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmasında, Konya'ya defnedilmeyi vasiyet etmişti.

Meyerovitch'in cenazesi, Şebiarus haftasında 12 Aralık 2008'te Sultan Selim Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Mevlana Müzesi karşısındaki Üçler Mezarlığı'na defnedilmişti.

Kaynak: AA
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Mevlana, Konya, Son Dakika

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