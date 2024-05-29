Mevlana İdris\'in eserleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahneye konulacak

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2022'de vefat eden şair ve yazar Mevlana İdris, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından yad edilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İdris'in yazdığı hikayelerden tiyatroya uyarlanan üç eser, vefatının 2. yılı dolayısıyla sahneye konulacak.

Türü itibarıyla Türk tiyatro sahnelerinde bir ilk olacak oyun, Radyo tiyatrosu yıllarının görsel ve işitsel hafızasıyla sahnede hayat bulacak.

"Masallar" adlı ilk oyunun prömiyeri, 3 Haziran'da 20.00'de Süleyman Demirel Kültür Merkezi Büyük Sahne'de gerçekleşecek. İdris'in sahneye uyarlanan "Bulut Çocuk, Tuz" ile "Behram Geri Dön" eserleri ise ileri tarihte sanatseverlerle buluşacak.

Senem Akman, Güliz Gençoğlu, Seçil Mutlu, Levent Muratoğlu, Sarper Saydam ve Seda Güven Şahin'in rol alacağı oyunları, Şehir Tiyatroları oyuncularından Nuri Karadeniz yönetecek.

İlker Sevüker'in ses tasarımını yaptığı oyunun dekor tasarımı Rona Topçuoğlu, ışık tasarımı Cafer Yiğiter, görsel tasarımı Aktürk Aksoy, müzikleri ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı öğretim görevlisi ve Oda Orkestrası şefi Engin Şen imzalı.