Mevlüt Çavuşoğlu, Serik\'te muhtarlarla bir araya geldi

AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.
Serik Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıda Çavuşoğlu'na AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Söker, MHP İlçe Başkanı Osman Üstünmet ve Cumhur İttifakı Serik Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Veli Vural eşlik etti.
Muhtarların sorunlarını dinleyen Çavuşoğlu, ilçedeki en büyük sıkıntılardan birisi olan tapu sorunuyla ilgili de gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.
Cumhur ittifakı olarak turizm bölgeleri ile ilgili projelerinin olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Daha çok şey yapmamız lazım. Yani 5 senedir maalesef büyükşehir anlamında icraat yok. Var mı nitelikte bir icraat. Gördünüz mü? Varsa söyleyin. Ben görmedim. Alanya'da da görmedim. Manavgat'ta da görmedim. Kaş'a gittim. Orada da yok." dedi.
Çalışmayan insanları desteklememek gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, "5 sene daha demek ayıp demek. Antalya'nın 20 sene geri gitmesi demek. Oysa Antalya'nın ileri gitmesi lazım. Serik'in ileri gitmesi lazım. Bir hafta önce Cumhurbaşkanımız buradaydı. Antalya'da büyük bir zirve vardı. Antalya Diplomasi Forumu. Bu yıl üçüncüsünü yaptık. Dünyanın tüm liderleri buradaydı. Tüm bakanlar buradaydı. Akademisyenler buradaydı. Öğrenciler buradaydı." diye konuştu.
Antalya'ya gelen turist sayılarına değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Son olarak Antalya'ya 16,5 milyon turist geldi. Bu sene bu sayı 18 milyon olacak. 5 sene sonra bu sayı 30 milyona çıkacak. 2012'de 3,5 milyondu Antalya'ya gelen turist sayısı. 5 katından fazla arttı. Havaalanını bunun için büyütüyoruz. Aynı zamanda Gazipaşa Havalimanını da büyütüyoruz. Yolları genişletiyoruz. Sanayi kavşağında sadece bir gecikme oldu. Onu da turizm sezonunda sıkışıklık olmaması için sezon sonu başlayacağız. Büyükşehir Belediyesi yüzünden sonuçta Antalya'ya çok geride kaldı maalesef."
Çavuşoğlu ayrıca, "Serik Belediyesporumuzun, Antalyasporumuz ve Alanyasporumuz arasında kardeş takım bağı olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.
Vural'da konuşmasında muhtarlara "Serik'i birlikte yöneteceğiz. Yapacağımız tüm hizmet ve projelerde STK ve muhtarlarında görüşlerini alacağız. Ben değil biz olacağız." dedi.
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