Mevsimlik Tarım İşçileri Çadırlarda Yaşam Mücadelesi Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mevsimlik Tarım İşçileri Çadırlarda Yaşam Mücadelesi Veriyor

Mevsimlik tarım işçileri, geçimlerini sağlamak için çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Sağlıksız ortamlarda yaşayan aileler, barınma ihtiyaçlarını karşılamak için çadırlarda kalıyor. Fındık toplamak için Samsun'a gelen tarım işçileri, çadırlarda fındık zamanını bekliyor. Yaşam şartları zorlu olan işçiler, çocuklarıyla birlikte göçebe hayat sürdürüyor. Tarım işçileri, fındıktan sonra patates ve pamuk hasadında çalışacaklar.

12.08.2024 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mevsimlik tarım işçileri geçimlerini sağlamak için yılın neredeyse yarısını aileleriyle evlerinden uzakta çadırlarda kalarak geçiriyor.

Barınma ihtiyaçlarını derme çatma çadırlarda kalarak karşılayan aileler, sağlıksız ortamlarda yaşamak zorunda kalıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Samsun'un Tekkeköy ilçesine fındık toplamak için gelen yaklaşık 120 tarım işçisi, Balcalı Mahallesi'nde kurdukları çadırlarda fındık zamanını bekliyor.

Kadınlar taşıma suyla yemek yapıp bulaşık ve çamaşırlarını yıkarken mevsimlik tarım işçileri, tuvalet, banyo, mutfağın olmadığı göçebe hayatın tüm zorluklarını yaşıyor. Çocuklar da bu zorluklar altında aileleriyle yaşamını sürdürüyor.

Fındıktan sonra patates ve pamuk hasadında çalışacaklar

Samsun'a gelen tarım işçilerinden 34 yaşındaki 4 çocuk babası İzzet Cin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekmek parası kazanmak için ailesiyle yılın yaklaşık 6 ayını evlerinden uzakta geçirdiklerini söyledi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden yola çıktıklarını, Kayseri'de çalıştıktan sonra Malatya'da kayısı toplamaya gittiklerini anlatan Cin, Malatya'daki kayısı sezonunun bitmesiyle Samsun'a geldiklerini belirtti.

Cin, fındık sezonunun ardından başka illerde patates ve pamuk hasadında çalışacaklarını, evlerine ancak ekim ayında dönebileceklerini söyledi.

Tarım işçisi Ayşe Taybova da mayıs ayında yola çıktıklarını, bazen ailelerin nisanda evlerinden ayrıldıklarını dile getirdi.

Yaşam şartlarının yıpratıcı olduğunu vurgulayan Taybova, gittikleri her yerde çadır kurduklarını, ekmeklerini kendilerinin pişirdiğini anlattı.

En çok yağmur yağdığında zorlandıklarını belirten Taybova, "Çadırlarımızı bir günde kuruyoruz. Ne lavabo, ne banyo, ne de su var. Yağmur yağdığında camiye gitmek zorunda kalıyoruz. Mayıs ayında yola çıktık, 2 ay daha buradayız." diye konuştu.

Kaynak: AA

samsun, Çocuk, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mevsimlik Tarım İşçileri Çadırlarda Yaşam Mücadelesi Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:37 En İyi Keskin Nişancı Yarışması’na Türk askerinin başarısı damga vurdu En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na Türk askerinin başarısı damga vurdu
11:53 Eşinden boşanan doktor veda mesajıyla canına kıydı İntihar anı anbean kamerada Eşinden boşanan doktor veda mesajıyla canına kıydı! İntihar anı anbean kamerada
11:26 Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı
11:19 Türkiye’nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı Bakan Güler’den dikkat çeken 3 madde Türkiye'nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı! Bakan Güler'den dikkat çeken 3 madde
09:34 40 yıl sonra altınsız olimpiyat Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı 40 yıl sonra altınsız olimpiyat! Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı
21:52 Yurt dışına çıkacaklar dikkat Bu geceden itibaren 500 lira oldu Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Bu geceden itibaren 500 lira oldu
21:21 Netanyahu’nun yanıtı bekleniyor Hamas’ın yeni lideri Sinvar’dan yeni ateşkes teklifi Netanyahu'nun yanıtı bekleniyor! Hamas'ın yeni lideri Sinvar'dan yeni ateşkes teklifi
21:09 Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı
19:51 Telefonundan çıkanlar mide bulandırıcı Plajda küçük çocuğun resimlerini çeken satranç öğretmeni tutuklandı Telefonundan çıkanlar mide bulandırıcı! Plajda küçük çocuğun resimlerini çeken satranç öğretmeni tutuklandı
19:37 Sosyal medyayı karıştırdı Allan Saint-Maximin’den Galatasaray taraftarına olay yanıt Sosyal medyayı karıştırdı! Allan Saint-Maximin'den Galatasaray taraftarına olay yanıt
19:25 Sokak ortasında 3 kurşunla katledilmişti Katil koca, cinayeti baştan sona planlamış Sokak ortasında 3 kurşunla katledilmişti! Katil koca, cinayeti baştan sona planlamış
18:21 İstanbul’da Marmaray’da dehşete düşüren anlar Kimseye aldırmadan uyuşturucu kullandı İstanbul'da Marmaray'da dehşete düşüren anlar! Kimseye aldırmadan uyuşturucu kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 13:43:33. #1.13#
SON DAKİKA: Mevsimlik Tarım İşçileri Çadırlarda Yaşam Mücadelesi Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement