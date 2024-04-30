Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, çalışmaları yerinde inceledi

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(MERSİN) - Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, ilçede gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

İlgili birim müdürleriyle birlikte Mezitli'nin daha yaşanabilir bir şehir olması için gerekli adımları attıklarını ifade eden Başkan Tuncer, "Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne, Mezitli'nin temizliği ve düzeni en hassas noktamızdı. Gerekli birimlerimize, gerekli talimatları vererek Mezitli'mizin her alanını güzelleştirmeye devam ediyoruz.Vatandaşlarımızın talepleri bizim için çok kıymetli. Bu doğrultuda, tüm talepleri ivedilikle inceliyor çalışmalarımıza bu talepler doğrultusunda yön veriyoruz" dedi.

Başkan Tuncer, parklarda yapılan denetimler sırasında bölge sakinleriyle bir araya gelerek görüşlerini ve taleplerini dinledi. Bu doğrultuda, şehrin ihtiyaçlarına yönelik daha etkin çözümler üretmek için çalışmalarını sürdüreceklerinin sözünü verdi.