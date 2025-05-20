Mezitli Belediyesi 19 Mayıs'ı Coşkuyla Kutladı

(MERSİN)- Mezitli Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı hafta boyunca süren spor turnuvaları, gençlik yürüyüşü ve konserlerle kutladı.

Mezitli Belediyesi 19 Mayıs'ı hafta boyunca süren etkinlikler ile kutladı.

Etkinliklere, Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, 27. Dönem CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

19 Mayıs akşamı, Akdeniz Mahallesi Cuma Pazarı'ndan başlayarak Amfi Tiyatro'da son bulan gençlik yürüyüşüne yüzlerce vatandaş katıldı. Yürüyüşün sonunda Amfi Tiyatro'da toplanan kalabalık, coşkuyu Müzisyen Adam konseriyle sürdürdü.

Başkan Tuncer, protokol üyeleriyle birlikte gençlik meşalesini yakarak bayram coşkusunu başlattı. Hafta boyunca düzenlenen voleybol ve futbol turnuvalarında kazanan takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

"Tüm milletimizin bayramını kutluyorum"

Etkinlikte konuşan Tuncer, Mezitli'nin her zaman vatanına, bayrağına ve milletine olan bağlılığını gururla taşıdığını belirtti. Gençlere hitap eden Tuncer, "19 Mayıs'ın ruhunu geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz. Yarınlarımızın güvencesi olan gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi.