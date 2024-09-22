Mezitli Belediyesi\'nden Temizlik Etkinliği

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(MERSİN)- Mezitli Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve halkı daha temiz bir geleceğe teşvik etmek amacıyla Dünya Temizlik Günü ve Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Tece Sahili'nde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte vatandaşlar sahili atıklardan arındırarak çevre duyarlılığına dikkat çekti.

Mezitli Belediyesi, Dünya Temizlik Günü ve Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Tece Sahili'nde temizlik etkinliği düzenledi. Sahil boyunca yapılan temizlikte plastik şişeler, şişe kapakları, poşetler, izmariti ve denize sürüklenen diğer atıkları toplandı. Toplanan atıklar, geri dönüşüm ve imha işlemleri için ayrıştırılarak ilgili birimlere teslim edildi.

"Mezitli'yi daha temiz ve yeşil bir şehir haline getirmeye devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada çevre duyarlılığının önemine vurgu yaparak, "Çevremizi temiz tutmak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğu. Mezitli Belediyesi olarak çevre bilincini artırmak için düzenlediğimiz bu tür etkinliklerin vatandaşlarımız tarafından sahiplenilmesi çok değerli. Bu tür çalışmaların sayısını artırarak Mezitli'yi daha temiz ve yeşil bir şehir haline getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, çevre temizliği konusundaki hassasiyetlerini göstererek bu tür etkinliklerin daha sık düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Sahilin temiz tutulmasının çevre sağlığı açısından önemine değinen katılımcılar, etkinliğin bir farkındalık aracı olduğunu ifade etti.

Belediye ayrıca, Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde bisiklet sürme ve doğa yürüyüşü gibi etkinliklerle halkı daha fazla hareket etmeye teşvik ediyor.