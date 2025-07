MGK'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, Terörsüz Türkiye hedefi istikametinde katedilen mesafe ve geleceğe ilişkin tasarrufların değerlendirildiği, Türkiye'nin ayaklarına vurulmak istenen terör prangasının sökülüp atılmasıyla birlikte milletin kardeşliğinin daha da pekişeceği ve milli hedeflere daha hızlı ve istikrarlı adımlarla ilerleneceğinin ifade edildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan bildiriye göre, toplantıda, PKK/KCK-PYD/ YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunuldu.

Bildiride, "Terörsüz Türkiye hedefi istikametinde katedilen mesafe ve geleceğe ilişkin tasarruflar değerlendirilmiş, ülkemizin ayaklarına vurulmak istenen terör prangasının sökülüp atılmasıyla birlikte milletimizin kardeşliğinin daha da pekişeceği ve milli hedeflerimize daha hızlı ve istikrarlı adımlarla ilerleneceği ifade edilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

MGK Bildirisi'nde, FETÖ ile mücadelede gelinen aşama ve müteakip süreçte izlenecek hareket tarzlarının ele alındığı, ihanet şebekesinin tamamen çökertilmesine ve son kalıntılarının da bertaraf edilmesine yönelik sarsılmaz iradenin vurgulandığı belirtildi.

Bildiride, şu ifadelere yer verildi:

" Suriye'deki gelişmeler, bölgemizde yaşanan hadiselerin tesirleri de göz önüne alınarak etraflıca görüşülmüş, Suriye hükümetinin ülkenin birliğini, bütünlüğünü ve istikrarını sağlamaya matuf gayretlerine verilen desteğin sürdürüleceği teyit edilmiştir. Bu süreçte yeniden bir şiddet sarmalına ve kaos ortamına sürüklenmek istenen Suriye'nin egemenliğini hedef alan saldırılar ve işgaller ile her türlü bölücü, yıkıcı ve ayrılıkçı faaliyetin engellenmesinin öncelik arz ettiğinin altı çizilmiştir."

İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan sürecin siyasi ve askeri neticelerinin değerlendirildiği, halihazırda dahi ciddi kırılganlıklarla malul olan Orta Doğu coğrafyasında yeni gerilimlere ve çatışmalara fırsat verilmemesi gerektiğine işaret edildiği vurgulanan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası hukuku çiğneyerek Filistin, Lübnan, Suriye ve Yemen'in ardından İran'ı da hedef alan ve Gazze'deki soykırım ve insanlık suçlarını sürdürerek bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan İsrail yönetiminin bir an önce durdurulması için uluslararası topluma sorumluluk alarak harekete geçme çağrısında bulunulmuştur. Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki tırmanma emarelerinden duyulan endişe dile getirilmiş, Türkiye'nin kalıcı barışın tesisi için mesuliyet üstlenmeye ve her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edilmiştir."