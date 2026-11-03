MGM, Marmara\'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısı yaptı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için yarın kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre Marmara Bölgesi'nde görülecek yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Yalova ile zamanla Kocaeli ve Sakarya'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde yağmasının tahmin edildiği bildirildi. Öte yandan öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı (Trakya) ile İstanbul'da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtınanın beklendiği kaydedildi. Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.