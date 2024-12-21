MH370 İçin Arama Yeniden Başlıyor

Güncel

- Malezya, 10 yıl önce kaybolan yolcu uçağını yeniden aramaya başlayacak

KUALA LUMPUR - Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, hükümetin 2014'te 227 yolcu ve 12 mürettebatla kaybolan Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçağın enkazının bulunması için ABD merkezli deniz arama şirketi Ocean Infinity ile anlaştığını duyurdu. Uçağı bulması durumunda şirkete 70 milyon dolar ödeme yapılacak.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Çin'in başkenti Pekin'e gitmek üzere 10 yıl önce havalanan ve dünyanın en büyük havacılık gizemlerinden biri olarak kayıtlara geçen Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak için hükümet yeniden hareket geçti. Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke yaptığı açıklamada,

hükümetin 2014'te 227 yolcu ve 12 mürettebatla kaybolan uçağın enkazını arama çalışmalarına yeniden başlamak için ABD merkezli deniz arama şirketi Ocean Infinity ile anlaştığını ifade etti. Bakan Loke, Hint Okyanusu'nda yeni bir alanda arama yapma teklifinin, 2018'de sona eren son arama çalışmalarını yürüten ABD merkezli Ocean Infinity şirketinden geldiğini belirtti. Loke, "Ocean Infinity'nin arama operasyonu önerisi sağlam bir teklif ve değerlendirilmeyi hak ediyor. Çalışmaların bu sefer olumlu geçmesini, enkazın bulunmasını ve ailelere huzur vermesini umuyoruz" dedi.

Loke, enkazın bulunması durumunda Ocean Infinity'nin 70 milyon dolar alacağını aktardı.

Ne olmuştu?

227 yolcu ve 12 mürettebat taşıyan Boeing 777 tipi MH370 sefer sayılı uçak, 8 Mart 2014'te Kuala Lumpur'dan Pekin'e giderken kaybolmuştu. Malezyalı yetkililer, uçağın kasıtlı olarak rotasından çıkarılmış olabileceğini belirtmişti. Başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 26 ülke yer alırken, hiçbir ize ulaşılamamıştı. Haftalar sonra Malezya hükümeti, MH370'in yakıtı bitene kadar uçtuğunu ve yolculuğunun Pekin'den binlerce kilometre uzakta, Güney Hint Okyanusu'nun derinliklerinde sona erdiğini açıklamıştı. Uçağa ait olduğuna inanılan enkaz parçaları, Afrika kıyılarına ve Hint Okyanusu'ndaki adalara vurmuştu. Uçaktaki yolcuların yakınları Malezya Havayolları, Boeing, uçak motoru üreticisi Rolls-Royce ve Allianz sigorta grubu da dahil olmak üzere birçok şirketten tazminat talep etmişti. Malezya hükümeti, 2018 yılında Hint Okyanusu'nun güneyinde arama yapması için Ocean Infinity ile anlaşmış, uçağı bulması halinde 70 milyon dolara kadar ödeme yapmayı teklif etmişti, ancak iki girişim de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Uçakta 150 vatandaşı bulunan Malezya, Avustralya ve Çin tarafından Inmarsat uydusu ile uçak arasındaki otomatik bağlantılara ilişkin verilere dayanarak Güney Hint Okyanusu'nda 120 bin kilometrekarelik bir alanda su altında arama yapılmıştı.