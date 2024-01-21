MHP 55 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı… Düzce\'de Yılmaz Eser Aday Oldu

MHP; birisi il, 54'ü ilçe olmak üzere toplam 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partinin Düzce adayının Yılmaz Eser olduğunu duyurdu.
MHP bir il ve 54 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı. MHP'nin Düzce adayı Yılmaz Eser oldu. Parti daha önce dört grup halinde 220 belediye başkan adayını daha duyurmuştu.
Sadir Durmaz'ın bugün açıkladığı aday listesi şöyle:
Düzce
Yılmaz Eser
Çanakkale/ Ayvacık
Muharrem Şahin
Çanakkale/ Bayramiç
Tuncay Özkaya
Çanakkale/ Biga
Sıtkı Keçeci
Çanakkale/ Bozcaada
Samet Turhal
Çanakkale/ Çan
Davut Karagöz
Çanakkale/ Ezine
Tahsin Yüksel
Çanakkale/ Gelibolu
Hüseyin Öner Gündoğdu
Çanakkale/ Gökçeada
Halil Rüştü Akgün
Çanakkale/ Lapseki
Adem Balta
Çanakkale/ Yenice
Kemal Cangül
Düzce/ Akçakoca
Mehmet Okan Yanmaz
Düzce/ Cumayeri
Mustafa Koloğlu
Düzce/ Çilimli
İsmail Bayrak
Düzce/ Gölyaka
Muzaffer Coşkun
Düzce/ Kaynaşlı
Eftal Altundal
Edirne/ Lalapaşa
Bedir Adıyaman
Edirne/ Meriç
Ahmet Durmaz
Edirne/ Süloğlu
Halil Özgüven
Edirne/ Uzunköprü
Erdoğan Orman
Giresun/ Alucra
Mete Metinyurt
Giresun/ Bulancak
Fatih Alparslan
Giresun/ Çamoluk
Fatih Düz
Giresun/ Dereli
Cihan Özdemir
Giresun/ Doğankent
Resul Tekin
Giresun/ Espiye
İbrahim Yanık
Giresun/ Eynesil
Barış Güdük
Giresun/ Görele
Hasan Ali Kodal
Giresun/ Keşap
Nihat Yılmaz
Giresun/ Şebinkarahisar
Mustafa Zahir Bakıcı
Giresun/ Yağlıdere
Yaşar İbaş
Isparta/ Aksu
Aksoy Karaduman
Isparta/ Atabey
Aziz Eraslan
Isparta/ Eğirdir
Mehmet Demirel
Isparta/ Gelendost
Hakan Demirtaş
Isparta/ Gönen
Mete Elcim
Isparta/ Keçiborlu
İbrahim Gündüz
Isparta/ Sütçüler
Kasım Kutlu
Isparta/ Yalvaç
Halil Hilmi Tütüncü
Kırklareli/ Babaeski
Hakan Arıcı
Kırklareli/ Demirköy
Muhlis Yavuz
Kırklareli/ Lüleburgaz
İbrahim Yılmaz
Kırklareli/ Pehlivanköy
Pınar Akyüz Şahin
Kırklareli/ Pınarhisar
Sabri Özcan
Kırklareli/ Vize
Sencer Karaman
Uşak/ Banaz
Aziz Bulut
Uşak/ Eşme
İlhan Özkan
Uşak/ Karahallı
Şenel Çakır
Uşak/ Sivaslı
Ali Çetin
Uşak/ Ulubey
Yorum Eskici
Yalova/ Altınova
Kemal Şenol
Yalova/ Armutlu
Mustafa Tokat
Yalova/ Çınarcık
Leyla Kılıç
Yalova/ Çiftlikköy
Yaşar Boz
Yalova/ Termal
Serkan Ergen
Son Dakika › Güncel › MHP 55 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı… Düzce'de Yılmaz Eser Aday Oldu - Son Dakika