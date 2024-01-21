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MHP 55 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı… Düzce'de Yılmaz Eser Aday Oldu - Son Dakika
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MHP 55 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı… Düzce'de Yılmaz Eser Aday Oldu

MHP, biri il ve 54'ü ilçe olmak üzere toplam 55 belediye başkan adayını daha duyurdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Düzce adayının Yılmaz Eser olduğunu açıkladı. Parti daha önce 220 belediye başkan adayını duyurmuştu.

MHP 55 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı… Düzce\'de Yılmaz Eser Aday Oldu
21.01.2024 - 16:44,
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MHP; birisi il, 54'ü ilçe olmak üzere toplam 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partinin Düzce adayının Yılmaz Eser olduğunu duyurdu.

MHP bir il ve 54 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı. MHP'nin Düzce adayı Yılmaz Eser oldu. Parti daha önce dört grup halinde 220 belediye başkan adayını daha duyurmuştu.

Sadir Durmaz'ın bugün açıkladığı aday listesi şöyle:

Düzce

Yılmaz Eser

Çanakkale/ Ayvacık

Muharrem Şahin

Çanakkale/ Bayramiç

Tuncay Özkaya

Çanakkale/ Biga

Sıtkı Keçeci

Çanakkale/ Bozcaada

Samet Turhal

Çanakkale/ Çan

Davut Karagöz

Çanakkale/ Ezine

Tahsin Yüksel

Çanakkale/ Gelibolu

Hüseyin Öner Gündoğdu

Çanakkale/ Gökçeada

Halil Rüştü Akgün

Çanakkale/ Lapseki

Adem Balta

Çanakkale/ Yenice

Kemal Cangül

Düzce/ Akçakoca

Mehmet Okan Yanmaz

Düzce/ Cumayeri

Mustafa Koloğlu

Düzce/ Çilimli

İsmail Bayrak

Düzce/ Gölyaka

Muzaffer Coşkun

Düzce/ Kaynaşlı

Eftal Altundal

Edirne/ Lalapaşa

Bedir Adıyaman

Edirne/ Meriç

Ahmet Durmaz

Edirne/ Süloğlu

Halil Özgüven

Edirne/ Uzunköprü

Erdoğan Orman

Giresun/ Alucra

Mete Metinyurt

Giresun/ Bulancak

Fatih Alparslan

Giresun/ Çamoluk

Fatih Düz

Giresun/ Dereli

Cihan Özdemir

Giresun/ Doğankent

Resul Tekin

Giresun/ Espiye

İbrahim Yanık

Giresun/ Eynesil

Barış Güdük

Giresun/ Görele

Hasan Ali Kodal

Giresun/ Keşap

Nihat Yılmaz

Giresun/ Şebinkarahisar

Mustafa Zahir Bakıcı

Giresun/ Yağlıdere

Yaşar İbaş

Isparta/ Aksu

Aksoy Karaduman

Isparta/ Atabey

Aziz Eraslan

Isparta/ Eğirdir

Mehmet Demirel

Isparta/ Gelendost

Hakan Demirtaş

Isparta/ Gönen

Mete Elcim

Isparta/ Keçiborlu

İbrahim Gündüz

Isparta/ Sütçüler

Kasım Kutlu

Isparta/ Yalvaç

Halil Hilmi Tütüncü

Kırklareli/ Babaeski

Hakan Arıcı

Kırklareli/ Demirköy

Muhlis Yavuz

Kırklareli/ Lüleburgaz

İbrahim Yılmaz

Kırklareli/ Pehlivanköy

Pınar Akyüz Şahin

Kırklareli/ Pınarhisar

Sabri Özcan

Kırklareli/ Vize

Sencer Karaman

Uşak/ Banaz

Aziz Bulut

Uşak/ Eşme

İlhan Özkan

Uşak/ Karahallı

Şenel Çakır

Uşak/ Sivaslı

Ali Çetin

Uşak/ Ulubey

Yorum Eskici

Yalova/ Altınova

Kemal Şenol

Yalova/ Armutlu

Mustafa Tokat

Yalova/ Çınarcık

Leyla Kılıç

Yalova/ Çiftlikköy

Yaşar Boz

Yalova/ Termal

Serkan Ergen

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel MHP 55 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı… Düzce'de Yılmaz Eser Aday Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP 55 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı… Düzce'de Yılmaz Eser Aday Oldu - Son Dakika
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