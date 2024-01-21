MHP 55 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı… Düzce\'de Yılmaz Eser Aday Oldu

MHP; birisi il, 54'ü ilçe olmak üzere toplam 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partinin Düzce adayının Yılmaz Eser olduğunu duyurdu.

MHP bir il ve 54 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı. MHP'nin Düzce adayı Yılmaz Eser oldu. Parti daha önce dört grup halinde 220 belediye başkan adayını daha duyurmuştu.

Sadir Durmaz'ın bugün açıkladığı aday listesi şöyle: