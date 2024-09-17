MHP'den HÜDA PAR'a Anayasa Tepkisi - Son Dakika
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MHP'den HÜDA PAR'a Anayasa Tepkisi

MHP\'den HÜDA PAR\'a Anayasa Tepkisi

MHP'li İsmail Özdemir, HÜDA PAR'ın anayasanın 4. maddesine dair açıklamalarını eleştirdi.

17.09.2024 09:32
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(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa'nın 4'üncü maddesiyle ilgili sözlerine ilişkin "Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile ilgili başlatılmak istenen tartışmalar ise boş ve beyhudedir" dedi.

MHP'li Özdemir, X hesabından, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Biz, Anayasa'nın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. 4'üncü madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi. Özdemir'in açıklaması şöyle:

"Ülkemizin darbe döneminden kalma ve tabir caizse yamalıklı bohçaya dönmüş 1982 anayasası yerine, sivil, kapsayıcı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu, aziz milletimizin ve 21. yüzyıl ülkülerimizin ihtiyacını karşılayacak yeni bir anayasa yapımına ihtiyaç duyduğu açıktır. Bu noktada anayasanın ilk 4 maddesi ile ilgili başlatılmak istenen tartışmalar ise boş ve beyhudedir. MHP'nin bu konudaki duruş, irade ve kararlılığı berrak, sarih ve katir. Buna rağmen, anayasal düzeni bozmak üzere darbe girişiminde bulunan FETÖ ile kol kola giren, Türkiye'yi parçalamak maksadıyla etnik temelli bölücü faaliyet yürüten terör örgütü ve siyasi uzantıları ile ortaklık ve pazarlık masaları kuran, hatta bizzat PKK'ya müzahir bir televizyon kanalında anayasanın ilk dört maddesini değiştirecekleri iddiasında bulunan CHP ile onun yandaşı konumunda olan ilkesiz ve tutarsız sol basının konuyla ilgili MHP'yi tartışmaya açma çabası trajikomiktir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel MHP'den HÜDA PAR'a Anayasa Tepkisi - Son Dakika

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