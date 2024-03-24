MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Kartal ve Sancaktepe ilçe başkanlıklarını ziyaret etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Kartal ve Sancaktepe ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.
İlk olarak MHP Kartal İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yönter, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin Esenyurt Belediye Başkan adayını eleştirdi.
Yönter, "DEM'lenmiş CHP, arka kapıda yaptığı pazarlık neticesinde Ahmet Özer isimli bir bölücüyü belediye başkan adayı gösterdi. Esenyurt Belediye Başkan adayı, Esenyurt'un il olmasını, referandum yapılmasını istiyor. Esenyurt'un geleceğini Esenyurtluların tayin etmesini istiyor. Kandil hukukunu Esenyurt'a ve İstanbul'a teşmil etmeye kalkışıyor. Bu bir PKK zihniyeti. Bu bir hain zihniyet." dedi.
"Ülkenin diğer bölgelerinde de CHP'nin DEM'lendiğinin apaçık şekilde görüldüğünü" ifade eden Yönter, "CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı, seçildiği takdirde kapısından DEM'in dışında bütün partilerin gireceğini söyledi. CHP Genel Başkanı, bunun bir yanlış anlamadan ibaret olduğunu, aslında gerçeğin öyle olmadığını, ilgili adayın kendisini arayarak, 'Başkanım bunu düzelt.' dediğini ifade etti." diye konuştu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un "Sadece İstanbul" dediğini aktaran Yönter, Cumhur İttifakı olarak İstanbul'a yapacakları çok hizmet olduğunu söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 yılda ne yaptığını soran Yönter, metro ve metrobüslerin yolda kaldığını, İstanbulluların çile çektiğini kaydetti.
Yönter, "Bu milletin karşısına geçmişsin, masal anlatıyorsun. Bu milleti aldatıyorsun. Yahu kar yağdı, yağmur yağdı, fırtına çıktı, deprem oldu, İstanbul'u sel aldı götürdü, 'Bana tatil yakışıyor.' diyebilecek kadar küçüldün. Tatile gittin, kayağa gittin. İstanbul'u kar götürdü, balıkçıdan çıktı. Bodrum'dan çıktı. İstanbul buna layık değil. İstanbullu kardeşlerimiz bu zilleti sandıkta hesabını görerek gündeminden tamamıyla çıkarmalı." dedi.
Kurum'un, İBB Başkanı olarak İstanbul'un kaybettiği yılları telafi edeceğini dile getiren Yönter, milletin ve anketlerin Kurum'un kazanacağını gösterdiğini ifade etti.
Yönter, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Genel Başkanımız ve liderimiz Devlet Bahçeli Bey, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın iki lider pozisyonundaki mimarıdır. Onlara mahcup olamayız. Onlar Türkiye'yi çığır açan bir noktaya taşıdılar. Bir Türk devri başladı. Birilerinin hazım sorunu çekmesinin sebebi bu." şeklinde konuştu.
Ardından MHP Sancaktepe İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yönter, buradaki konuşmasında da aklında sadece İstanbul bulunan bir belediye başkanına ihtiyaçları olduğunu söyledi.
Yönter, "Gizli, arka planda tuttuğu bir gündemi olmayan belediye başkanı istiyoruz. İstanbul'da huzurlu bir hayat sürmek istiyoruz. İstanbul'un keşmekeşten kurtulmasını istiyoruz. İstanbul'da DEM'lenen bir belediye istemiyoruz. Bölücülere teslim edilmiş bir belediye istemiyoruz." dedi.
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