MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter Sultanbeyli ve Ümraniye ilçe başkanlıklarını ziyaret etti - Son Dakika
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter Sultanbeyli ve Ümraniye ilçe başkanlıklarını ziyaret etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter Sultanbeyli ve Ümraniye ilçe başkanlıklarını ziyaret etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Sultanbeyli ve Ümraniye ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yönter, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı lehine oy kullanılmasını vurgulayarak, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi ve Belçika'da gerçekleştirilen saldırılara değindi.

28.03.2024 15:31
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Sultanbeyli ve Ümraniye ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

İlk olarak Sultanbeyli İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yönter, partililerden seçim çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Yönter, buradaki konuşmasında, kalan 3 günlük sürede seçmenlerin Cumhur İttifakı lehine oy kullanmalarını temin etmek için sahada olduklarını vurguladı.

MHP olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında nöbet değişiminin gerçekleşmesi için üzerlerine düşeni harfiyen yaptıklarını kaydeden Yönter, "31 Mart'ta yalan devri kapanıyor. 31 Mart'ta aldatma devri, riya dönemi kapanıyor. 31 Mart'ta PKK ittifakı tasfiye oluyor." dedi.

Geçen 5 yılda İstanbulluların hayal kırıklığına uğradığını belirten Yönter, "Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına layık olmadığını göstermiştir. Ekrem İmamoğlu için 31 Mart bir veda vaktidir. Yapamayan gidecek. Yapacak olan irade, yani Cumhur İttifakı ve Sayın Murat Kurum, inşallah İstanbul Büyükşehir Belediyesinde şehremini mevkisinde sorumluluk üstlenecektir." diye konuştu.

"Saraçhane'ye uğradığı yok"

Yönter, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Ekrem İmamoğlu'nun işi gücü İstanbul" sözlerine değinerek, "Özgür Özel yalan söylemeye alışkın, Özgür Özel gerçekleri saptırmakta marifet sahibi." ifadesini kullandı.

İmamoğlu'nun 5 yılda pek çok olumsuzluğa imza attığını kaydeden Yönter, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekrem İmamoğlu'nun tek işi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı filan değil, alakası yok. Saraçhane'ye de uğradığı yok. İmamoğlu siyasi dizaynla, planlamayla, partisini baştan sona genel başkanlık alt kadrolara kadar tekrar ele alarak yeni bir yönetim yapısı oluşturmak maksadıyla sümen altından faaliyetlerini yürütmüş, meydan meydan gezerek, aktif bir şekilde 14 ve 28 Mayıs Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde siyasete karışmış, miting yapmış, İstanbul'u yüzüstü bırakmış bir kişidir. Şehremini görevine Ekrem İmamoğlu ihanet etmiştir."

"Tatil Ekrem Bey'e çok yakışıyor, tatillerden gelmesin"

İstanbulluların çaresizliğe terk edildiğini savunan Yönter, "Ekrem İmamoğlu baştan ayağa defoludur. 31 Mart'ta inanıyoruz ki İstanbullu kardeşlerimiz Ekrem İmamoğlu'nu bir daha gelmemek üzere uzun bir tatile yollayacaktır. Tatil Ekrem Bey'e çok yakışıyor, tatillerden gelmesin. Hatta yanına Özgür Özel Bey'i de alsın ve İstanbul'u bir daha meşgul etmesin." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra partisinin Ümraniye İlçe Başkanlığına geçen Yönter, partililere çalışmalarında başarılar diledi.

Buradaki konuşmasında, Belçika'da Türk vatandaşlarına yönelik gerçekleştirilen saldırılara değinen Yönter, şunları kaydetti:

"Türk vatandaşlarımız ki çoğunluğu benim Emirdağlı hemşehrilerim, PKK'lı hainlere orayı dar ettiler. Ülkü Ocağımızı kundaklamaya çalıştılar. Bir hemşehrimi yaraladılar. Ona da çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah'tan şifa temenni ediyorum. Şu anda Belçika'da kardeşlerimiz, gönül ve kültür elçilerimiz kenetlenmiş vaziyette. Hiçbir haine eyvallah etmeyecekler, fırsat vermeyecekler, boyun eğmeyecekler. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde başı ezilen, Türkiye'de kaçacak, sığınacak yer bulamayan bu hainler Avrupa'da Avrupalıların desteğiyle, AB'nin desteğiyle Türkiye'ye, Türk milletine ve Türk vatandaşlarına husumet gösterisi yapıyorlar. Tüm bunlara karnımız tok."

Yönter, MHP olarak Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının arkasında olduklarını dile getirerek, "Cumhuriyet Halk Partisinin yandaşları, Cumhuriyet Halk Partisi ittifak ortakları, Belçika'da Türk evlatlarına saldırıyor. Bunun bedelini 31 Mart'ta DEM'lenmiş CHP ödeyecek. DEM'lenmenin sonuçlarına katlanacak ve İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kaybedecek." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter Sultanbeyli ve Ümraniye ilçe başkanlıklarını ziyaret etti - Son Dakika

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