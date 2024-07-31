MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasını değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasını değerlendirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının Orta Doğu'daki kaosu derinleştireceğini belirtti. Bahçeli, suikastın İsrail'in saldırılarıyla eş zamanlı gerçekleşmesinin tesadüf olmadığını ifade etti. Ayrıca, uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurgulayarak, İslam ülkelerinin atalet ve acziyetten vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

31.07.2024 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da ikamet ettiği meskun mahalde uğradığı hunhar suikast neticesinde şehit olması Orta Doğu'yu saran kaosu çok daha derinleştirecektir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bahçeli, "Bu sabah Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin Tahran'da ikamet ettiği meskun mahalde uğradığı hunhar suikast neticesinde şehit olması Orta Doğu'yu saran kaosu çok daha derinleştirecektir. İsrail'in Gazze'ye ve nihai aşamada Lübnan'a yönelik saldırılarına eş zamanlı olarak İsmail Heniyye'nin katledilmesi hiç şüphesiz vahim sonuçlar doğuracaktır." değerlendirmesini yaptı.

"Adı konulmamış bir savaş hali tedavüldedir"

"Mezkur suikastın İsrail Başbakanı'nın ABD ziyareti sonrasında, üstelik Tahran'da gerçekleşmesi tesadüfi olmasa gerektir." açıklamasında bulunan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Terör eylemini yapan kadar siparişi ve ihaleyi veren, destek sağlayan, ortam açan elbette ağır sorumluluk altındadır. Heniyye suikastının çok boyutlu yansımaları ve operasyonel yankıları kaçınılmazdır. Kartlar açık oynanmaktadır. Adı konulmamış bir savaş hali tedavüldedir. Mazlum bir halkın sistematik şekilde imhasına sessiz ve seyirci kalan uluslararası toplum derhal harekete geçmek, bir yanda önleyici, diğer yanda da cezalandırıcı müdahalelerde bulunmak mecburiyetindedir.

Orta Doğu'daki çatışma alanlarının kademeler halinde genişlemesi toplu ve yaygın bir savaşın adeta işaret fişeği mahiyetindedir. Tehlike çok ciddidir. Tehdit çok büyüktür. Daha üzücü olanı ise İsrail ile Filistin arasında barış umutlarının gittikçe kösteklenmesi ve körelmesidir. Bu karanlık tablonun başta İsrail olmak kaydıyla hiçbir ülkeye faydası dokunmayacaktır."

"İslam ülkeleri üç maymunu oynayan atalet ve acziyetten derhal vazgeçmek durumundadır"

Artık sorunun iki devlet arasında yaşanan bir çatışma olmaktan hızla uzaklaştığına dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bunun yanında ve fevkinde hak ile batılın, mazlum ile zalimin, haç ile hilalin, şehit ile caninin, merhamet ile melanetin, vicdan ile vandallığın kutuplaşmasına tam olarak evrilmiştir. Tarihin keskin virajlarıyla karşılaştığımız bugünlerde, İslam ülkeleri mutlak surette bir değerlendirme yapmak, ölüm sessizliğinden kurtulmak, üç maymunu oynayan atalet ve acziyetten derhal vazgeçmek durumundadır. Aksi halde son pişmanlığın en küçük müessir sonucu olmayacağı gibi insani ve İslami değerler açısından da sıralı iflaslar resen ifşa ve ilan edilmiş sayılacaktır."

Bahçeli, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye ve soykırımda hayatlarını kaybeden diğer bütün Filistinli şehitlere Allah'tan rahmet, Filistin halkına da baş sağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA

İsmail Heniyye, Devlet Bahçeli, Orta Doğu, İsrail, Tahran, Orta Doğu, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasını değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
10:37 Kapalıçarşı’da 500 kuyumcuya Maliye’den vergi baskını Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
10:24 Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı
10:14 Hindistan’da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı Hindistan'da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 13:35:12. #1.11#
SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasını değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement