MHP İstanbul ilçe kongrelerinde birlik ve hedef vurgusu

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) Güngören ve Bağcılar ilçe kongreleri yapıldı.

Güngören Gösteri Merkezi'nde düzenlenen MHP Güngören İlçe Kongresi'nde Divan Başkanlığı'nı MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Hayati Arkaz yaptı.

Arkaz, partililere hitaben yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı ve "Terörsüz Türkiye" hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine değinen Arkaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin o gece "Şartlar ve koşullar ne olursa olsun hükümetin, devletin yanındayız." mesajı verdiğini söyledi.

Arkaz, Cumhur İttifakı'nın bir "memleket meselesi" olduğunu ifade ederek, ittifakın herhangi bir siyasi pazarlık temelinde kurulmadığını belirtti.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin Arkaz, şunları söyledi:

"Türkiye'de terörü kimler istiyor ona bakalım. İç ve dış ajanlar istiyor. Türkiye karışsın, Türkiye'de kardeş kavgası olsun istiyorlar. Terörsüz Türkiye devam edecek. Mutlaka terörün bitirilmesi lazım. 13 bin şehit vermişiz. 2 trilyon dolar para harcamışız. Yazıktır, günahtır. Gazilerimiz olmuş. Bütün Avrupa terör bitmesin diye uğraşıyor. Amerika uğraşıyor, İsrail uğraşıyor, durmuyorlar. Neden? 'Aman Türkler ayağa kalkmasın, tekrar Viyana kapılarına gelirler.' Sıkıntıları bu."

MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz da Cumhur İttifakı'nın kurulmasının ardından Türkiye'nin önemli kazanımlar elde ettiğini söyledi.

Yılmaz, "Cumhur İttifakı kurulduktan sonra FETÖ örgütü kurumlarımızdan sökülüp atıldı. Türk savunma sanayi dünyanın zirvesine oturdu. Milli muharip uçağımız KAAN'dan SİHA'larımıza, Gökbey helikopterimizden Kızılelma'ya, Altay tankımızdan Tayfun balistik füzesine kadar göğsümüzü kabartan başarılara imza atıldı." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ülkemiz bir tehdit altında. 20. yüzyılın başında vatanımızı işgal etmeye kalkışan düşman koalisyonu hala ayakta ve Türkiye'nin tökezlemesini bekliyor. Fırsatını buldukları an bu vatan topraklarını paylaşmaya hazırlar. Tarihin bizi getirdiği bu noktada gözler yine Milliyetçi Hareket Partisinin değerli Genel Başkanı'na ve onun yol arkadaşlarına dönmüştür. Genel Başkanımızın ortaya koyduğu 'Terörsüz Türkiye' hamlesi ülkemiz üzerine oynanan karanlık oyunları bozmuş, terör örgütü kendini feshetme noktasına gelmiş ve tüm unsurlarıyla çözülmüştür. Genel Başkanımızın bu stratejik hamlesinden sonra sınırlarımız güvendedir ve o günden bugüne tek vatandaşımızın, tek Mehmetçiğimizin de burnu kanamamıştır."

Yılmaz, İstanbul'un kaderine terk edildiğini dile getirerek, "İstanbul'a hizmet etmenin dışında her şeyle meşgul olan Cumhuriyet Halk Partisinin Büyükşehir yönetimi, günbegün kaotik bir hal alan İstanbul'dan vazgeçmiş durumda. İstanbul'un değerini büyütmek yerine koltuk kavgalarıyla meşguller. İstanbul'a 'nimet' ve 'ganimet' gözüyle bakanlara karşı biz diyoruz ki İstanbul bize emanettir. Aziz ecdadımızdan kalan bu kutlu emaneti yağmalayanlara fetih ruhuyla cevabımızı vereceğiz inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Teşkilat çalışmalarında geçmiş dönem mensuplarına ulaşacaklarını söyleyen Yılmaz, "Kıyıda köşede kalan, unutulan, bu teşkilata bir gün bile emeği geçen, kendini Türk milliyetçisi, Milliyetçi Hareket Partili diye tanımlayan kim varsa ilçe başkanım ve yöneticilerim Güngören'de onu bulacak, bir bardak çayını içecek ve diyecek ki 'Kutlu bir yola çıkıyoruz, fetih ruhunu İstanbul'da hakim kılabilmek için, hep birlikte olmak için Güngören teşkilatının saflarında size ihtiyacımız var.'" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, teşkilat anlayışlarının ayrıştırıcı değil birleştirici olduğunu belirterek, "Kem göz yok, kötü söz yok, ayrıştırmak yok, bölmek, parçalamak yok. Güler yüzle, birleştirerek, bütünleyerek, kucaklayarak bütün dava arkadaşlarımızı bu çatının altına davet edeceğiz." dedi.

MHP Güngören İlçe Başkanlığına seçime tek aday olarak giren Kemal Uysal seçildi.

Bağcılar İlçe Kongresi

Bağcılar'da bir otelde gerçekleştirilen MHP Bağcılar İlçe Kongresi'nde ise Divan Başkanlığı'nı MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu yaptı.

Partililere hitap eden Aksu, MHP'nin ilçe kongreleriyle başlayan 15. Olağan Kurultay sürecinin, partinin gelecek dönem kadrolarının şekilleneceği ve 7 Mart 2027'de yapılacak büyük kurultayla tamamlanacağı bir demokratik süreç olduğunu ifade etti.

Aksu, "Milliyetçi Hareket Partisi uyguladığı politikalarla geniş kitlelerin gönlünde yer edinirken gücüne güç katmaktadır çünkü Milliyetçi Hareket Partisi hakkın yolunda, milletimizin yanındadır. Türk devletinin beka teminatı, Türk milletinin gelecek umududur." dedi.

Programda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kongre dolayısıyla gönderdiği mesaj da okundu.

Bahçeli mesajında, kongrelerin teşkilat açısından önemini vurgulayarak, "İlçe kongrelerimiz teşkilatlarımızın çalışma azmini ve hizmet iradesini daha da pekiştiren müstesna süreçlerdir." ifadesini kullandı.

Kongrelerde görev alacak teşkilat mensuplarına başarı dileyen Bahçeli, "Bizler için makamlar amaç değil, hizmet vasıtasıdır. Görevler şahsi beklentilerin değil, milli sorumlulukların ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmelere değinerek, "Dünyanın siyasi, ekonomik ve jeopolitik bakımdan çalkantılı bir dönemden geçtiği bir ortamda Milliyetçi Hareket Partisi ilkeleriyle, duruşuyla ve milli çizgisiyle Türk milletine adeta bir kutup yıldızı gibi yön göstermeye devam edecektir." dedi.

Kongre sürecinin birlik içinde tamamlanması temennisinde bulunan Bahçeli, "Kongrelerimiz kaybedenin ya da mahcup olanın olduğu süreçler değildir. Milliyetçi Hareket Partisinin her kongresi, kazananı birlik, beraberlik ve ülküdaşlık olan bir irade beyanıdır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli mesajını, "Biriz, diriyiz, kardeşiz, hep birlikte milliyetçi ülkücü hareketiz." sözleriyle tamamladı.

MHP Bağcılar İlçe Başkanlığına seçime tek aday olarak giren Emre Dağcı seçildi.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ve Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da kongrelere katılarak birer konuşma yaptı, kongrelerin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.