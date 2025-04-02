MHP'li Topsakal Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Samsun'un Havza ilçesinde kırsal mahallelere ziyaret gerçekleştirdi.

MHP Havza İlçe Başkanlığınca düzenlenen program kapsamında ilçeye gelen Topsakal, Bekdiğin, Kale, Küflek, Mesudiye ve Şeyhsafi mahallelerini ziyaret etti.

Vatandaşlarla bir araya gelip talepleri dinleyen Topsakal, daha sonra Şeyh Savcı ve Sultan Altunbaş türbelerini ziyaret etti.

Topsakal, vatandaşların geçmiş bayramını kutlayarak, "Biz milletimizin hizmetkarıyız. 'Milliyetçi' demek, 'Ülkücü' demek, devletini vatanını kendinden çok seven insan demektir. Milletvekilleri olarak bizler ve diğer devlet yetkilileri sizlerin hizmetkarıyız, bu kadar basit." dedi.

Ziyarette MHP İl Başkanı Burhan Mucur, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, belediye meclis üyeleri ve partililer de yer aldı.