MHP\'li Yönter\'den partisinin Ataşehir ve Maltepe ilçe başkanlıklarına ziyaret Açıklaması

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Bu ülkenin geleceği kim ne söylerse söylesin Cumhur İttifakı'na, Recep Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli'ye bağlıdır." dedi.

Yönter, partisinin Ataşehir İlçe Başkanlığını ziyaretinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılında terörü kökünden kazıyıp atacaklarını söyledi.

"Terör bitsin." demekle terörün bitmediğini ifade eden Yönter, "O zaman ne olacak? Bir lider ortaya çıkacak, tüm riskleri vatanı, milleti için göğüsleyecek, yumruğunu masaya vuracak. İttifak ortağıyla, Sayın Cumhurbaşkanı'mızla beraber liderimiz Devlet Bahçeli tüm riskleri üstlenerek kendini ortaya koydu. Bunun sonucunda Türkiye'nin ulaşacağı yer, iç barış ve huzur ortamını sağlamış bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

Terörsüz, büyümüş, zenginleşmiş bir Türkiye istediklerinin altını çizen Yönter, şöyle devam etti:

"Sokakları güvenli, asayişin sağlandığı bir Türkiye ve İstanbul istiyoruz. Bu konuda yoğun çalışmalar var. Cumhur İttifakı, 'Önce ülkem ve milletim.' düşüncesiyle hareket ettiğinde, sevdası vatan, millet olduğunda, arka bir planı olmadığından ne söz verdiyse mutlaka yapacak ve hedeflerine ulaşacak. Bu asayişsizliği de inşallah kökünden halledeceğiz. İstanbul daha güvenli olacak. Çünkü İstanbul sokak araları neredeyse motosikletli, kasketli tetikçilerin terör estirdiği bir yer haline geldi. Okul önlerimizde farklı tür ve türevden uyuşturucular çocuklarımızı zehirliyor. Bunlara 'dur' diyeceğiz. Kim yapacak? Geleceğimizin iki umudu; Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan. Birlikte başaracağız."

"Ancak konuşuyor, istismar ediyorlar"

Yönter, "Terörist başının TBMM DEM Parti grubunda gelip terörün bittiğini, örgütü lağvettiğini açıklamasını istediğimizde hop oturup hop kalkanlar, alayı bu ülkede terörden geçinen zavallı mihraklardır. Bunun içinde Zafer Partisi, İYİ Parti ve diğerleri var." dedi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına kimsenin söyleyecek bir sözü, sunacağı bir reçete, getireceği bir teklifin olmadığını ifade eden Yönter, şunları kaydetti:

"Ancak konuşuyor, istismar ediyorlar. ya Ümit Özdağ MHP'deydi, tek bir kelamını duymadık. Hayırdır, seni kim ittiriyor Sayın Özdağ? Müsavat Dervişoğlu, seni de biliyoruz. ya siz Devlet Bahçeli'ye vatan, millet sevgisini öğretecek son insan bile değilsiniz. Altılı masada beşlik simit gibi oturuyordunuz. Masanın altında o dönem HDP'den sürekli sufle alıyor, birlikte seçim çalışması yapıyordunuz. O gün sorun yok ama bugün istismar için her şeyi yapıyor, her yalanı söylüyorsunuz. Bu ülkenin geleceği kim ne söylerse söylesin Cumhur İttifakı'na, Recep Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli'ye bağlıdır. Sayın Genel Başkanımız grup toplantısında yanlış mı söyledi? CHP'nin gözü başka, kaşı başka oynuyor. Antidemokratik arayışlar içerisinde. Yeni bir darbe ihtimalini kamçılıyor, aklından geçiriyor. Sokakları adres gösteriyor, birbirimize düşmemizi arzuluyorlar."

"Terör örgütü lağvedilmeli, terörün bittiği ilan edilmeli"

Yönter, Maltepe İlçe Başkanlığı ziyaretinde ise Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'ın Türkiye'nin uzattığı eli tutmadığını, barışçıl çabalara destek vermediğini söyledi.

Halep'in iliklerine kadar Türk ve Müslüman olduğunu kaydeden Yönter, "'Halep' demek, 'Urfa, Mardin, Gaziantep' demek. Halep, Halep'te yaşayandan çok daha fazla bizi çağrıştırıyor, bize ait. Ama biz 'Halep'i aldık, alıyoruz.', böyle bir iddiada falan bulunmadık." dedi.

Yönter, DEM Parti'nin kararını vermesi gerektiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"İmralı DEM arasındaki irtibat kurulmalı ve terör örgütü lağvedilmeli, terörün bittiği ilan edilmeli. Kürtler bizim kardeşimiz, PKK şerefsiz can düşmanımızdır. Kürtlerle Türklerin arasına hiç kimse nifak sokamayacak. Tel Rıfat'ta olanları Kürtlere havale etmeye çalışıyorlar,. Açıklama yaptı DEM Parti. Neymiş, Kürtler kovuluyormuş... ya arkadaşlar, Tel Rıfat'ta kovulan, itilen Kürt gördünüz mü? Yok. Kürt kardeşlerimiz onurlu, şerefli bir şekilde yaşamaları gereken yerde yaşıyorlar. Tepeleri ezilen, kovulan, yerle yeksan edilen hain teröristler. Onlara hayat haram. Görüldükleri her yerde meşru hedefler. Tel Rıfat bitti. Sonra Allah'ın izniyle sınırlarımızın diğer yakasında tek bir terörist barınamayacak. Türkiye, oldubittiden istifade edecek, milli güvenliğimize tehdit oluşturabilecek tüm ihtimalleri yakından takip ediyor. PKK, YPG, PYD aradığı fırsatı da bulamayacak."