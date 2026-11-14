MHP lideri Bahçeli, YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'na çelenk gönderdi - Son Dakika
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MHP lideri Bahçeli, YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'na çelenk gönderdi

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MHP lideri Bahçeli, YENİ Parti\'nin 1. Olağan Kurultayı\'na çelenk gönderdi
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MHP lideri Bahçeli, YENİ Parti\'nin 1. Olağan Kurultayı\'na çelenk gönderdi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YENİ Parti'nin "Türkiye yenileniyor" sloganıyla Ankara Arena'da düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'na kutlama çelengi gönderdi. Çelengin üzerinde "Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı" yazarken, kırmızı gerbera, beyaz lilyum ve kırmızı güller yer aldı.

(ANKARA) - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YENİ Parti'nin "Türkiye yenileniyor" sloganıyla Ankara Arena'da düzenlediği 1. Olağan Kurultayı'na çelenk gönderdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YENİ Parti'nin "Türkiye yenileniyor" sloganıyla Ankara Arena'da düzenlediği 1. Olağan Kurultayı'na kutlama çelengi gönderdi.

Bahçeli'nin gönderdiği çelengin üzerinde "Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı" yazarken, kırmızı gerbera, beyaz lilyum ve kırmızı güller yer aldı.

Kaynak: ANKA
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