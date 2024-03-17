MHP\'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı\'nda 43 yeni isim MYK\'ye seçildi

MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda yapılan seçimde 75 kişilik Merkez Yönetim Kurulunun 43'ü yeni isimlerden oluştu.
Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı sona erdi. Kurultayda yapılan seçimde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kuru (MDK) üyeleri belirlendi. 75 kişilik MYK'nin 43'ü yeni isimlerden oluşurken, 32 isim yeniden seçildi. 15 kişilik Başkanlık Divanı üyelerinin tamamı MYK'de yer aldı.
MYK'ye Edip Semih Yalçın, İsmet Büyükataman, Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter, İsmail Faruk Aksu, Mustafa Kalaycı, Mevlüt Karakaya, Sadir Durmaz, Yaşar Yıldırım, Kamil Aydın, İsmail Özdemir, Filiz Kılıç, Pelin Yılık, Tamer Osmanağaoğlu, Bahadır Bumin Özarslan, Fatih Çetinkaya, Abdurrahman Başkan, Mehmet Celal Fendoğlu, Hayati Arkaz, Özgür Bayraktar, Murat Kotra, Davut Haskırış, İbrahim Özbay, Ali Uçak, Seçkin Odabaşı, Ahmet Kürşat Azkur, Turan Şahin, Turan Şener, Volkan Uygunuçarlar, Ahmet Selim Yurdakul, Fevzi Altuntaş, Yavuz Tellioğlu yeniden seçildi.
MYK'ye seçilen 43 yeni üye ise şöyle:
" Vahit Kayrıcı, Levent Uysal, İlyas Topsakal, Ekrem Gökay Yüksel, Muhammet Levent Bülbül, Konur Alp Koçak, Yücel Bulut, Fevzi Zırhlıoğlu, Cemal Akın, Zühal Topcu, Hasan Kalyoncu, Erkan Haberal, Muhammet Hanifi Macit, Güzide Çıpan, Metehan Özkan, Mustafa Ertekin, Emine Güven Öztürk, Esma Özdaşlı, Osman Gür, Timur Şerif Şaşmaz, Abdülaziz Sekban, Tamer Çakıroğlu, Hüseyin Zafer Gülseven, Hüseyin Korkmaz, Utkucan Yıldırım, Hayri Bulut, Hümmet Tatar, Bünyamin Köken, Mustafa Çavuş, Metin Arı, Mustafa İzgioğlu, Umut Bağlı, Nazif Koray Nügü, Birol Gür, Mahmut Cüneyt Göz, Şahin Kartal, Fatih Tatlısu, Necdet Öztürkçü, Muhammet Fatih Yaşar, İlker Yücel, Özmen Alp Giray Erdemir, Özer Karakayacı ve Ali Yıldız."
Merkez Disiplin Kuruluna ise Abdullah Bahadır Alperen, Kürşat Türker Ercan, Ahmet Korhan Mastı, Hilal Elmas, Tülin Tuncay, Nihat Ünver, Fikret Gökberk Osmanağaoğlu, Hatice Akkaya ve İlker İpek seçildi.
Kurultayda 25 yedek MYK üyesi ile 5 yedek MDK üyesi de belirlendi.
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