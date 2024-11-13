Miçotakis: Enerji Fiyatları İçin Piyasa Güçlendirilmeli

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa'daki enerji fiyatlarının düşmesi için iç enerji piyasasının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Miçotakis, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında yaptığı konuşmada, iklim kriziyle mücadelede Avrupa Birliği'nin (AB) rolünü değerlendirdi.

İklim değişikliğinin her geçen gün etkisini daha belirgin bir şekilde gösterdiğini ifade eden Miçotakis, bu duruma karşı ihtiyaç duyulan acil önlemin alınması gerektiğini vurguladı.

Miçotakis, Avrupa'nın yenilenebilir enerji kaynaklarında öncü olduğunu belirterek buna rağmen enerji fiyatlarının çok yüksek olduğunu kaydetti.

İklim kriziyle mücadelede yasal düzenleme ve denetlemelerin önemine değinen Miçotakis, enerji fiyatlarının düşmesi için Avrupa içindeki iç enerji piyasasının ve enerji ağlarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Miçotakis, iklim krizinden kaynaklı afetlerden olumsuz etkilenen vatandaşlar için çok daha fazla maddi kaynağa ihtiyaç duyulduğunu belirtti.