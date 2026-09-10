Midyat'ta 30 kadın imeceyle kışlık hazırlayıp aile bütçesine katkı sağlıyor - Son Dakika
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Midyat'ta 30 kadın imeceyle kışlık hazırlayıp aile bütçesine katkı sağlıyor

Midyat\'ta 30 kadın imeceyle kışlık hazırlayıp aile bütçesine katkı sağlıyor
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Mardin'in Midyat ilçesindeki ÇATOM'da bir araya gelen yaklaşık 30 kadın, imece usulüyle kışlık ürün hazırlıyor. Kurutulan ve bu yıl ilk kez üretilen kırmızıbiber salçası gibi ürünlerin bir bölümü kadınların ihtiyacı için ayrılırken, kalanı Midyat Kadın Kooperatifi'nde satılarak aile bütçesine gelir sağlıyor.

MARDİN'in Midyat ilçesinde Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM) bir araya gelen yaklaşık 30 kadın, imece usulüyle kışlık ürün hazırlıyor. Hazırlanan ürünlerin bir bölümü kadınların kendi ihtiyaçları için ayrılırken, kalan kısmı kooperatif aracılığıyla satılarak aile bütçelerine katkı sağlanıyor.

Tarihi ve kültürel dokusuyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Midyat'ta kadınlar, yaklaşan kış mevsimi öncesi geleneksel hazırlıklar için bir araya geldi. ÇATOM bünyesinde yaklaşık 30 kadın, tarladan getirilen domates, patlıcan, acur, kabak, dolmalık biber, bamya, nane ve reyhan gibi ürünleri imece usulüyle kışa hazırlıyor. Kadınlardan bazıları sebzeleri ayıklayıp doğrarken, bazıları ipe diziyor, bazıları da kurutulmak üzere uygun alanlara asıyor. ÇATOM Koordinatörü Gülten Erol ve yemek ustası Fatma Ersoy'un rehberliğinde yürütülen çalışmalarda, bu yıl ilk kez kırmızıbiber salçası üretimine de başlandı. Hazırlanan ürünlerin bir bölümü kadınların kendi kışlık ihtiyaçları için ayrılırken, kalan kısmı Midyat Kadın Kooperatifi aracılığıyla satışa sunuluyor. Elde edilen gelirle kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyor. Çalışmaların hava şartlarına bağlı olarak kasım ayına kadar sürmesi planlanıyor.

'EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞIYORUZ'

ÇATOM Koordinatörü Gülten Erol, ürünleri geleneksel yöntemlerle hazırladıklarını belirterek, "Burada kadınlar biber, patlıcan, domates, nane ve reyhan kurutması yapıyor. Bunu da hepimiz geleneksel yöntemlerle yapıyoruz. Aynı zamanda ürünlerimizin satışını sağlayarak kadınların gelir elde etmesi için uğraşıyoruz. Yaklaşık 30 kadın, el birliğiyle hep beraber burada çalışıyoruz. Kurutmalıklarımız 10-15 gün içerisinde inşallah hazır hale gelecek. Buradaki kadınların kendilerini işe yarar ve üretken hissetmeleri onları gerçekten mutlu ediyor. Onlar mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz. Yapmış olduğumuz bu ürünlerin hepsini Midyat Kadın Kooperatifi'nde satışa sunuyoruz" dedi.

'HEM PARA KAZANIYORUZ HEM DE KIŞLIK HAZIRLIYORUZ'

Kadınlardan Zübeyde Doğan da "Biz buraya çalışmaya geliyoruz. Kışlık hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hem para kazanıyoruz hem de vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Çocuklarımız da geliyor. Dolma yapıyoruz, kurutuyoruz, salça yapıyoruz" diye konuştu.

Peyruze Yıldız ise elde ettikleri gelirle aile bütçelerine katkı sunduklarını ifade ederek, "Kışlıklarımızı yapıyoruz. Ailemize katkı oluyor. Çocuklarımızın hem okul masraflarını hem de ailemizin mutfak masraflarını karşılamaya yardımcı oluyor. Burada patlıcan, biber, kabak, acur, bamya ve kırmızıbiber hazırlıyoruz. Kışın yemek yapıyoruz hem satıyoruz hem de yiyoruz. Burası çok güneşli olduğu için ürünler tam kuruyor ve çok lezzetli oluyor. Çok siparişimiz var, Allah'a şükür. Hem sohbet ediyoruz hem işimizi yapıyoruz hem de ailemize katkı oluyor, çocuklarımıza destek oluyor" dedi.

Kaynak: DHA

Mardin, Midyat, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Midyat'ta 30 kadın imeceyle kışlık hazırlayıp aile bütçesine katkı sağlıyor - Son Dakika

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