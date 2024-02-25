Mardin Midyat'ta AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezleri Açıldı - Son Dakika
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Mardin Midyat'ta AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezleri Açıldı

Mardin Midyat\'ta AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezleri Açıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezlerinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Belediye Başkanının hizmetlerinin ilçenin çehresini değiştirdiğini belirtti. Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin ise başarılarının Mardin'in bütün ilçelerinde devam edeceğini dile getirdi. Açılış programına AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış, eski Mardin Milletvekili Nihat Eri ve vatandaşlar da katıldı.

25.02.2024 15:33  Güncelleme: 15:35
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Mardin'in Midyat ilçesinde AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezlerinin açılışı yapıldı.

AK Parti Estel Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Belediye Başkanının yaptığı hizmetlerle ilçenin çehresini değiştiğini belirtti.

Kılıç, hizmetlerin devamı için seçimlerde Veysi Şahin'in desteklenmesini istediklerini söyledi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin de büyük bir başarıya imza atacaklarını ve Mardin'in bütün ilçelerinde başarıyı yakalayacaklarını dile getirdi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ve AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma da konuşma yaptı.

Programın ardından, ilçede kadın koordinasyon merkezi ile Acırlı, Çavuşlu, Şenköy, Söğütlü, Gelinkaya, Yolbaşı mahallelerinde partinin seçim koordinasyon merkezlerinin açılışı gerçekleştirildi.

Programa, AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış, eski Mardin Milletvekili Nihat Eri, teşkilat yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mardin Midyat'ta AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezleri Açıldı - Son Dakika
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