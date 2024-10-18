Mikati'den İran'a Sert Tepki

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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın, "Tahran yönetiminin, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı Kararının uygulanması konusunda Fransa ile müzakere etmeye hazır olduğu" yönündeki açıklamasını "ulusal egemenliğe müdahale" olarak değerlendirdi.

Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mikati, Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib'e İran'ın Beyrut Maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığına çağırılması ve Kalibaf'ın sözleri için açıklama istenmesi talimatı verdi.

İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın, "Tahran yönetiminin, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı Kararının uygulanması konusunda Fransa ile müzakere etmeye hazır olduğu" yönündeki açıklamasına tepki gösteren Mikati, "Lübnan'ın işlerine skandal niteliğinde bir müdahale ve Lübnan üzerinde kabul edilemez bir vesayet kurma girişimi anlamına gelen bu tutuma şaşırdık." ifadesini kullandı.

Mikati, geçtiğimiz günlerde Beyrut'u ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile İran Meclis Başkanı Kalibaf'ı " İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Lübnan'ın durumunu anlamanın önemi konusunda bilgilendirdiğini" belirtti.

"1701 Sayılı BMGK kararının uygulanmasına yönelik müzakereler konusu Lübnan devleti tarafından üstlenilmektedir." vurgusu yapan Mikati, Lübnan'ın ulusal egemenliğine müdahale anlamına gelecek açıklamalardan kaçınılması ve müzakerelerde Lübnan'ın desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Lübnan Başbakanı Mikati, Fransa da dahil olmak üzere Lübnan'ın tüm dostlarıyla birlikte İsrail'e saldırılarını durdurması için baskı kurmaya çalıştıklarını ifade etti.