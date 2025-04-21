Milas Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Coşkuyla Kutlayacak

(MUĞLA) - Milas Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı şişme oyun parkurları, mini disko clup etkinleri, tiyatro oyunu ve mini konser etkinliği ile kutlayacak. Belediye Başkanı Fevzi Topuz, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105'inci kuruluş yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, tüm çocuklarımızı belediyemiz tarafından düzenlenecek olan etkinliklere davet ediyorum" dedi.

Milas Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birbirinden farklı etkinliklerle kutlayacak. Belediye, Atapark Meydanı'nda kurulacak oyun alanlarında çeşitli aktivitelerin, parkurların ve yarışmaların yer alacağı etkinlikte çocukları misafir edecek, özel hazırlanan tiyatro oyunu da çocukların beğenisine sunulacak.

İlçede gerçekleşecek resmi kutlama programının tamamlanmasının ardından Atapark Meydanı'nda saat 13.00'de başlayacak etkinlikler gün boyunca sürecek. Çocuklar palyaço ve maskotlar eşliğinde şişme oyun parkurları, mini disco clup etkinlikleriyle eğlence dolu anlar yaşayacak. Mini çocuk şarkıları konserinin de olacağı etkinlikte, çocuklara oyun alanlarında popcorn, pamuk şeker ve macun ikramı yapılacak.

Spor etkinlikleri düzenlenecek

Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri, Milas Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenecek programlarla devam edecek. Şenlikte minyatür kaleye şut, halat çekme, çuval yarışı, istasyon yarışmaları ve bowling etkinlikleri yer alacak.

Günün sonunda ise çocuklar tiyatro ile buluşacak. Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda Milas Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi tarafından hazırlanan tiyatro etkinliği olan "Karınca ile Tırtıl" minik izleyicilerini ağırlayacak. Müzikli çocuk oyunu 23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de ücretsiz olarak izleyici ile buluşacak.

"Tüm çocuklarımızı etkinliklere davet ediyorum"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara özel birbirinden farklı etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Belediye Başkanı Fevzi Topuz, "Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan 23 Nisan 1920 ülkemizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına armağan edildi. Bizler de bu özel ve anlamlı günü ilçemizde düzenleyeceğimiz etkinliklerle coşkuyla kutlayacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105'inci kuruluş yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, tüm çocuklarımızı belediyemiz tarafından düzenlenecek olan etkinliklere davet ediyorum" dedi.