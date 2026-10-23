Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu sahte ihale evrakı soruşturmasında adliyede - Son Dakika
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Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu sahte ihale evrakı soruşturmasında adliyede

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Milas Belediyesi'nde ihale evrakı ve iş deneyim belgelerinin sahte olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada, Başkan Fevzi Topuz ile oğlu D.T.'nin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli polisteki işlemlerin ardından adliyeye götürüldü. Gözaltındaki 35 kişiden 15'i serbest kaldı. Yapılmadığı öne sürülen işlerin ihale bedelinin 2 milyar 579 milyon lirayı bulduğu bildirildi.

MUĞLA'nın Milas Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu D.T.'nin de bulunduğu 35 şüpheliden 20'si polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 15 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

13 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Milas Belediyesi'nde düzenlenen iş deneyim belgeleri ve ihale evrakına ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda 20 Ekim'de Muğla, Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Aralarında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu D.T.'nin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın, şirketler tarafından sunulan ihale evrakının sahte olduğu ve bu evrak üzerinden iş deneyim belgeleri düzenlendiği iddiaları üzerine başlatıldığı belirtildi.

YAPILMAMIŞ İŞLERE 2,5 MİLYAR LİRA İDDİASI

Yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterildiği öne sürülen işlerin, ihale bedellerinin toplamının 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 TL olduğu belirtildi. Kamu İhale Kurumu'ndan temin edilen bilgi ve belgelere göre, sahte olduğu iddia edilen başvuru evrakı ile alınan iş deneyim belgelerini kullanan 8 farklı şirketin kamu ihaleleri dahil 25 ihaleye katıldığı tespit edildi. İhalelerin toplam bedelinin 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 TL 18 kuruş olduğu kaydedildi. Ayrıca şirketlerin bu belgeler aracılığıyla doğrudan veya dolaylı 342 milyon 880 bin TL sermaye artırımına gittiği iddia edildi.

Gözaltındaki 35 kişiden 15'i polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu D.T.'nin yer aldığı 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
Milas BelediyesiFevzi Topuz3. SayfaGüncelMuğlaSon Dakika

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