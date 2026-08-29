Milas'ta apartman çatısında yangın - Son Dakika
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Milas'ta apartman çatısında yangın

Milas\'ta apartman çatısında yangın
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Muğla'nın Milas ilçesinde apartman çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Beçin Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüyerek çatının geniş bir bölümünü sardı. Alevler kentin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekipler, yangının diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Muğla, Milas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milas'ta apartman çatısında yangın - Son Dakika

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