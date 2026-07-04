Milas'ta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Milas'ta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Milas\'ta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti
04.07.2026 13:20
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Bobinaj atölyesinde çalışan Yalçın Çubukçu, kuyuya su pompası monte ederken akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, bir bobinaj atölyesinde çalışan Yalçın Çubukçu (27) kuyuya su pompası monte ederken elektrik akımına kapılıp, hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.00 sıralarına Ören Mahallesi'nde meydana geldi. Bir bobinaj atölyesinde çalışan, evli, ikiz çocuk babası Yalçın Çubukçu, bir pansiyonunun su kuyusuna pompa bağlamaya gitti. Çubukçu, pompayı monte ettiği sırada akıma kapıldı. Mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, kalbi duran Çubukçu'ya ilk müdahaleyi yaptı. Duran kalbi, kalp masajıyla tekrar çalıştırılan Çubukçu, Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yalçın Çubukçu, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

İş Kazası, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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