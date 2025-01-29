Milas'ta Modern Köprü İnşaatı Tamamlanmak Üzere - Son Dakika
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Milas'ta Modern Köprü İnşaatı Tamamlanmak Üzere

Milas Belediyesi, Koru ve Ekinanbarı mahallelerini bağlayan köprüdeki inşaat çalışmalarında sona yaklaştı. Başkan Fevzi Topuz, köprünün tamamlanmasının ardından vatandaşların kullanımına açılacağını açıkladı.

29.01.2025 10:41  Güncelleme: 11:48
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(MUĞLA)- Milas Belediyesi, ilçe genelinde başlatığı çalışmaları sürdürüyor. Çalışma yapılan bölgeleri ziyaret eden Belediye Başkanı Fevzi Topuz, "Koru ve Ekinanbarı mahallelerimizi birbirine bağlayan kanal üzerinde yapılan köprümüzde sona yaklaştık. Kış aylarının tam ortasında olmamız nedeniyle süre olarak uzamış oldu. Ancak şu anda hem demir donatımı hem kalıpları yan perde betonlarının bitmiş olmasından dolayı nihai betonu dökmeye başladık" dedi.

Milas Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan çalışmalar devam ediyor. Milas Belediyesi, Koru ve Ekinanbarı mahallelerini birbirine bağlayan dar ve kullanışsız köprünün yerine modern bir köprüyü hayata geçirmek için faaliyetlere başlamıştı. Beton dökme işleminin tamamlandığı köprüde çalışmaların kısa sürede bitirilerek alanın vatandaşların kullanımına açılması hedefleniyor. Bölgeye giderek çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Fevzi Topuz, iki mahalle muhtarının taleplerini dinledi.

Beton dökme işleminin tamamlanmasının ardından ilçe merkezine hareket eden Başkan Fevzi Topuz, devam eden Milas- Bodrum Karayolu'na bağlanacak olan yeni hastane imar yolunun açılması çalışmalarını da inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

"Kış aylarının tam ortasında olmamız nedeniyle süre olarak uzamış oldu"

Köprü inşaatı hakkında konuşan Başkan Fevzi Topuz, "Koru ve Ekinanbarı mahallelerimizi birbirine bağlayan kanal üzerinde yapılan köprümüzde sona yaklaştık. Geçmişte yapılan köprünün ihtiyaca cevap vermediğini tespit ettik. Mahalle muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda bu köprünün yapılması kararını aldık. Devlet Su İşleri'nden aldığımız izin çerçevesinde yaptığımız projeyi uygulamaya geçmek için yine DSİ teknik heyetinden aldığımız proje onayından sonra köprünün yapım çalışmalarına başladık. Kış aylarının tam ortasında olmamız nedeniyle süre olarak uzamış oldu. Ancak şu anda hem demir donatımı hem kalıpları yan perde betonlarının bitmiş olmasından dolayı nihai betonu dökmeye başladık. Sonuç itibariyle köprü bu bölgede önemli bir görevi ifa edecektir. Köprümüzün belediyemize burada yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Güle güle kullansınlar" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Milas'ta Modern Köprü İnşaatı Tamamlanmak Üzere - Son Dakika

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