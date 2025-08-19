Milletvekili Atay Uslu, Kumluca\'da incelemelerde bulundu

AK Parti Antalya Milletvekili ve TBMM Akdeniz-PA Türk Grubu Başkanı Atay Uslu, Kumluca'da yapımı devam eden hükümet konağı ve emniyet müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu.

Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut hükümet konağının depremsellik sorunu ve eski yapısı nedeniyle kullanım ömrünü tamamladığını, yıkım sonrası alanın yeşil alana dönüştürüleceğini belirtti.

Amaçlarının Kumluca'nın ortasında güzel bir nefes alanı oluşturma olduğunu aktaran Uslu, projede emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanlığı, hükümet ve AK Parti Antalya milletvekillerine teşekkür etti.

İncelemelere, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç da eşlik etti.

Yaklaşık 6 bin metrekare kullanım alanına sahip bina, çift girişli olarak hem hükümet konağı hem de emniyet müdürlüğü olarak hizmet verecek.