Milletvekili Atay Uslu, Kumluca'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Milletvekili Atay Uslu, Kumluca'da incelemelerde bulundu

Milletvekili Atay Uslu, Kumluca\'da incelemelerde bulundu
19.08.2025 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Antalya Milletvekili ve TBMM Akdeniz-PA Türk Grubu Başkanı Atay Uslu, Kumluca'da yapımı devam eden hükümet konağı ve emniyet müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu.

AK Parti Antalya Milletvekili ve TBMM Akdeniz-PA Türk Grubu Başkanı Atay Uslu, Kumluca'da yapımı devam eden hükümet konağı ve emniyet müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu.

Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut hükümet konağının depremsellik sorunu ve eski yapısı nedeniyle kullanım ömrünü tamamladığını, yıkım sonrası alanın yeşil alana dönüştürüleceğini belirtti.

Amaçlarının Kumluca'nın ortasında güzel bir nefes alanı oluşturma olduğunu aktaran Uslu, projede emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanlığı, hükümet ve AK Parti Antalya milletvekillerine teşekkür etti.

İncelemelere, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç da eşlik etti.

Yaklaşık 6 bin metrekare kullanım alanına sahip bina, çift girişli olarak hem hükümet konağı hem de emniyet müdürlüğü olarak hizmet verecek.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, Milletvekili, Atay Uslu, AK Parti, Politika, antalya, Hükümet, Akdeniz, Kumluca, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milletvekili Atay Uslu, Kumluca'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
İLBANK’tan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon liralık finansman İLBANK'tan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon liralık finansman
Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması 24 kişi serbest bırakıldı İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması! 24 kişi serbest bırakıldı
Putin ve Zelenski buluşacak mı Trump’tan açıklama geldi Putin ve Zelenski buluşacak mı? Trump'tan açıklama geldi
Türkiye’nin İspanya ve İtalya ile derinleşen iş birliği Yunanistan’da endişe yarattı Türkiye'nin İspanya ve İtalya ile derinleşen iş birliği Yunanistan'da endişe yarattı
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi Trump’tan ilk yorum Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump'tan ilk yorum
Galatasaray’da 3 veda var Galatasaray'da 3 veda var

16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
16:56
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 17:38:15. #7.13#
SON DAKİKA: Milletvekili Atay Uslu, Kumluca'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.