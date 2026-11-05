Milletvekili Özçağdaş, Kırşehir Cezaevi\'nde tutuklu Güner ve Doğan\'ı ziyaret etti

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Kırşehir Cezaevi'nde Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Emre Doğan'ı ziyaret etti.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş X hesabından ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün Kırşehir'de Çankaya Belediye Başkanımız Hüseyin Can Güner ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekilimiz Emre Doğan'ı ziyaret ettim. Kendileri ile hem Ankara'nın hem de Türkiye'nin gündemini ele aldık. Burada tutuklu olmalarına neden olan süreci görüştük. Hatırlayacaksınız Çankaya Belediyemize, "Neden daha ucuza ihale yaptın? Neden ihaleyi yenileyerek kamu kaynaklarını korudun?" diye bir dava açıldı. Bütün bu arkadaşlarımız da o nedenle burada maalesef tutukluluklarını sürdürüyorlar. Türkiye'de yaşanan bütün bu adaletsizlikler, hukuksuzluklar mutlaka bir gün sona erecek. Çankaya Belediye Başkanımız da belediye başkan vekili arkadaşlarımız da hep birlikte serbest kalacak. Biz de o güne kadar çalışmaya devam edeceğiz."