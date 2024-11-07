Milli Ağaçlandırma Günü'nde Orta Doğu'daki insanlık dramına dikkat çekilecek - Son Dakika
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Milli Ağaçlandırma Günü'nde Orta Doğu'daki insanlık dramına dikkat çekilecek

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün bu yılki temasının 'İnsanlığa Nefes' olarak belirlendiğini, etkinlikler boyunca Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramına dikkat çekileceğini ve Ankara'da 'Gazze Hatıra Ormanı' kurulacağını duyurdu.

07.11.2024 13:53
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ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün bu yılki temasının 'İnsanlığa Nefes' olarak belirlendiğini, etkinlikler boyunca Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramına dikkat çekileceğini ve Ankara'da 'Gazze Hatıra Ormanı' kurulacağını duyurdu.

OGM'den yapılan yazılı açıklamada, 11 Kasım'ın, 6 Kasım 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak ilan edildiği ve o tarihten bu yana her yıl 11 Kasım'da Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda tüm yurtta eş zamanlı fidan dikim etkinlikleri düzenlendiği hatırlatıldı. Bu etkinliklerde kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımı ile Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca fidanın toprakla buluştuğu belirtildi.

DİKİM ALANLARI FİDANLARLA BULUŞTURULACAK

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün bu yılki temasının 'İnsanlığa Nefes' olarak belirlendiği vurgulanarak, "Etkinlikler boyunca, dünya çapında, özellikle Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramına da dikkat çekilmektedir. Ankara'da kurulacak olan ve etkinliklerin merkez üssü konumundaki ağaçlandırma sahasında 'Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes Gazze Hatıra Ormanı' da kurulacaktır. Orman Genel Müdürlüğü olarak 7'den 70'e herkesi 'Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes' olmaya, tüm şehirlerimizdeki dikim alanlarında fidanları toprakla buluşturmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Milli Ağaçlandırma Günü'nde Orta Doğu'daki insanlık dramına dikkat çekilecek - Son Dakika

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