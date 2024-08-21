Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, Yalova'da mesleki eğitim okulu protokolü imzaladı - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, Yalova'da mesleki eğitim okulu protokolü imzaladı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, Yalova\'da mesleki eğitim okulu protokolü imzaladı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, Yalova'da mesleki eğitim okulu ve merkezi protokolü imzaladı. Şamlıoğlu, mesleki eğitimin önemine vurgu yaparak, Türkiye'de yapılan atılımları desteklediklerini belirtti.

21.08.2024 19:16
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, "Tüm kurum ve kuruluşların da destekleriyle inşallah mesleki yeni bir açılımı, yeni bir yönelimi hayata geçiriyoruz." dedi.

Bazı ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak üzere Yalova'ya gelen Şamlıoğlu, "Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı" sonrası Yalova Makine İhtisas OSB'de inşa edilecek 16 derslikli meslek lisesi ile mesleki eğitim merkezi protokolü imza törenine katıldı.

Şamlıoğlu, konuşmasında, mesleki eğitimin geliştirilmesi anlamında yapılan her çalışmayı desteklediklerini söyleyerek, son bir yılda başlattıkları çalışma kapsamında 41'inci il Yalova'ya geldiklerini ifade etti.

Türkiye'de özellikle son zamanlarda mesleki eğitime ilişkin çok büyük atılım ve çalışmalar yapıldığını belirten Şamlıoğlu, şöyle konuştu:

"Tüm kurum ve kuruluşların da destekleriyle inşallah mesleki yeni bir açılımı, yeni bir yönelimi hayata geçiriyoruz. İnşallah bu programımızın sonunda imzalayacağımız protokolle de mesleki eğitimde, Yalova özelinde Türkiye'mizde, hatta bütün insanların hayrına olacak önemli bir yatırımı da 'bismillah' deyip başlatmış olacağız. 16 derslikli mesleki eğitim okulumuz, yine 16 derslikli mesleki eğitim merkezimizin protokolü sonrasında süreci başlatmış olacağız ve yanılmıyorsam en geç 3 yıl içerisinde tamamlamış olacağız."

Şamlıoğlu, mesleki eğitim konusunun toplumun tüm katmanlarınca önemle takip edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır mesleki eğitimin imajıyla ilgili temel sorunlarımız var. Biz 40 ilde bir şey gördük. Gördüğümüz şey şu, mesleki algısıyla ilgili sorunumuz var. Biz politika, süreç başlamadan önce Genel Müdürlüğün bünyesinde tanıtım ve yönlendirme mekanizmasını hayata geçirdik. Hızlı bir şekilde mesleki eğitimin, eğitim ile üretimin ve herkesin bir mesleği olması gerektiği düsturu üzerinden hareketle bir şey fark ettik. Aslında mesleki eğitime ilişkin büyük bir taarruzla karşı karşıyayız. Bunu fark ettik. Bunların tarif edilmesi, mesleki eğitimin özellikle işverenler açısından da nitelikli istihdam noktasında yapılması gereken çok mevzunun olduğunu fark ettik. Bunları görünce yeni bir yaklaşım hayata geçirmekle ilgili kararlılık gösterdik. Bu kararımızın başında dedik ki herkesin bir mesleği olmalı ve bu mesleki eğitim meselesini sadece bir Genel Müdürlük meselesi olmaktan çıkaralım."

Vali Hülya Kaya ise Yalova olarak yetişmiş iş gücüne ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Biz Yalova olarak meslek liseleri noktasında atılması gereken adımların, eksikliklerinin farkındaydık ama atmış olduğumuz adımlar bizlere çok büyük bir destek verdi. Dolayısıyla inşallah bundan sonraki süreçte meslek liselerimizin de çok hızlı bir şekilde sektörün ihtiyacı noktasında dönüşmesi, daha da ileri bir noktaya gitmesi, hatta sektör içerisinde okulların açılması çok da büyük bir isteğimiz, hayalimiz. İnşallah onları da sizlerin desteğiyle burada gerçekleştireceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Kaya, Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, protokolleri imzaladı.

Programa, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, il ve ilçe milli eğitim müdürleri, sektör temsilcileri ve meslek lisesi idarecileri katıldı.

Kaynak: AA

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