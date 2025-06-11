Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Hayat Boyu Öğrenme Festivali"nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Hayat Boyu Öğrenme Festivali"nde konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Hayat Boyu Öğrenme Festivali"nde konuştu Açıklaması
11.06.2025 17:20
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu ülkenin sorunlarını aşmış ve birbirine kenetlenmiş biçimde, önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapacak şekilde yoğun çaba içerisinde çalışıp kuşak ve nesil yetiştirmeye devam edeceğiz.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu ülkenin sorunlarını aşmış ve birbirine kenetlenmiş biçimde, önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapacak şekilde yoğun çaba içerisinde çalışıp kuşak ve nesil yetiştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde Başkent Millet Bahçesi'nde ilk kez düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Festivali"nin açılış programına katıldı.

Burada konuşan Tekin, MEB'in sadece teknik anlamda öğretim işiyle ilgilenen bakanlık olmadığını, aynı zamanda milli birlik, beraberlik, ulusal refah, kalkınma ve her türlü milli değerler konusunda bir kuşak inşa eden bakanlık olduğunu belirtti.

Faaliyetleri sadece zorunlu eğitim çağındaki çocuklar için yapmadıklarını, diğer faaliyetlerde de bu anlamdaki sorumluluklarını yerine getirmeye çaba sarf ettiklerini dile getiren Tekin, hayat boyu öğrenme kapsamında yapılan etkinliklerden birinin de bugün gerçekleştirildiğini söyledi.

Bakan Tekin, şöyle konuştu:

"Bu etkinliklerin tamamında tıpkı zorunlu eğitim çağındaki çocuklarımız ve gençlerimiz için öngördüğümüz üzere kültürel değerlerimizi, birlikteliğimizi, manevi değerlerimizi koruyacak, gelecek kuşaklara aksettirecek çalışmaları hayat boyu öğrenme kapsamında da yürütmeye özen gösteriyoruz. Geleneksel sanatlarımızı, geleneksel kültürümüzü öğreten, gelecek kuşaklara aksettiren ve ürünleri de sergileyen faaliyetler yapmaya çaba sarf ediyoruz. Bu, bizim önemli işlerimizden bir tanesi."

"Şefler yetiştirmek üzere gastronomi liseleri kurduk"

Bakan Tekin, hayat boyu öğrenme kapsamındaki kurslarını gözden geçirdiklerini, hem kurs programlarını hem de kurs adetlerini revize ettiklerini ve yeni kurs başlıkları eklediklerini bildirdi.

Yeni başlıklar eklemeye devam edeceklerini belirten Tekin, "Benim en son hatırladığım, Anadolu'da türkü derleyen Muzaffer Sarısözen, Neriman Tüfekçi, Nida Tüfekçi gibi isimler var. Sadece onların çabalarıyla derlenmiş türkülerimiz var. Ben inanıyorum ki Anadolu'da düğünlerde, derneklerde söylenen çok güzel türkülerimiz var. Cenazelerimizde yakılan çok güzel ağıtlarımız var. Bence halk eğitim merkezlerimiz, bunların derlenmesiyle ilgili faaliyetleri de yerine getirebilir." diye konuştu.

Öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerinde ailelerin önemine işaret eden Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılında üç konuyu öncelediklerini kaydetti.

Tekin, ailelerin çocuklarının eğitim öğretim süreçlerine daha aktif ve verimli şekilde dahil olması için Aile Okulu programının içerisine ebeveyn okulu programlarını ilave ettiklerini hatırlattı.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye'de 7 bölgede birer gastronomi lisesi açmak üzere etkinlik yaptıklarını anımsatan Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu etkinliğimizde de arzu ettiğimiz şey şuydu: Anne reçetelerinin, Anadolu mutfağının binlerce yıldır oluşturduğu reçetelerin envanter olarak kayıtlarını tutmak, literatür oluşturmak ve oluşturduğumuz bu reçeteleri hayata geçirebilecek şefler yetiştirmek üzere gastronomi liseleri kurduk. Şu anda önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren de bu okullara öğrenci almaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak bu tür faaliyetleri yürütmeye devam edeceğiz. Bu ülkenin sorunlarını aşmış ve birbirine kenetlenmiş biçimde, önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapacak şekilde yoğun çaba içerisinde çalışıp kuşak ve nesil yetiştirmeye devam edeceğiz inşallah."

"Yeni bir yetişkin eğitimi paradigması oluşturmayı hedefliyoruz"

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete de festivalin 81 ili temsilen halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitülerinin katılımıyla, geleneksel el sanatlarından dijital becerilere uzanan geniş içeriğiyle, ölçeği ve kapsamı itibarıyla hayat boyu öğrenme alanında ülke çapında gerçekleştirilen ilk ulusal festival olma özelliğini taşıdığını dile getirdi.

Uluslararası geçerliliğe sahip kurs içerikleri ve materyaller geliştirdiklerini, bu kursların etki analizlerini yaparak sürdürülebilirliğe öncelik verdiklerini aktaran Mete, "Bu kapsamda yalnızca dijital ve yeşil dönüşümü değil, aynı zamanda sosyal boyutu da odağına alan 'üçüz dönüşüm' anlayışıyla yeni bir yetişkin eğitimi paradigması oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Hayata geçirdikleri projelerin 12'nci Kalkınma Planı, MEB Stratejik Planı, OECD raporları ve uluslararası araştırmaların ortaya koyduğu nitelikli insan gücünün geliştirilmesi, dijitalleşmenin yaygınlaştırılması ve istihdamın artırılması gibi önceliklerle birebir örtüştüğünü aktaran Mete, ulusal ve uluslararası düzeyde elde edilen deneyim ve kaynakların bütünleşik yaklaşımla eğitim sistemine entegre edildiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Bakan Tekin, "Yaşayan İnsan Hazinesi" ünvanına sahip ustalara plaket takdim etti.

PIKTES Halk Oyunları Ekibi'nin gösteri düzenlediği festivalde, Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri de müzik dinletisi sundu.

Festival, 13 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Tekin, 'Hayat Boyu Öğrenme Festivali'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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