Milli Eğitim Bakanı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni Onayladı - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni Onayladı

Milli Eğitim Bakanı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli\'ni Onayladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onay sürecinden geçen ve kamuoyunda tartışmalara neden olan 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni onayladı. Yeni müfredat, gelecek eğitim-öğretim döneminden itibaren kademeli olarak uygulanacak.

27.05.2024 15:46
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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onay sürecinden geçen ve kamuoyunda tartışmalara neden olan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni onayladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Tekin'in Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onay sürecinden geçen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" başlıklı müfredatı onayladığı bildirildi.

Açıklamaya göre, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 9 dersin öğretim programı ile ortak metni, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 10 dersin öğretim programı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 7 dersin öğretim programı 26 Nisan'da kamuoyunun görüş ve önerisine sunuldu. 10 Mayıs'a kadar askıda kalan taslağa bu sürede 67 bin 284 görüş ve öneri iletildi.

Öğretmenlerden 38 bin 865 görüş ve öneri geldi

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" için iletilen görüş ve önerilerin öğretim programlarına yansıtılması için ilgili komisyonlar gerekli tasnif ve değerlendirmeleri yaptıktan sonra yeni müfredat Talim ve Terbiye Kurulunun onayına sunuldu.

Yeni müfredat taslağına öğretmenlerden 38 bin 865 görüş ve öneri geldi. Müfredat taslağına sivil toplum kuruluşları, eğitim platformları ile eğitimin diğer paydaşlarından 28 bin 419 görüş bildirildi. Müfredat için görüş ve önerilerin yüzde 58'i öğretmenlerden, yüzde 42'si ise diğer paydaşlardan geldi. Gelen görüşlerin üçte biri ortak metne, altıda biri ise okul öncesi eğitim programına yönelik oldu.

Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen görüş-öneriler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından değerlendirildi. Görüş ve öneriler, askı sürecinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı komisyonları ile ilgili genel müdürlüklerle paylaşıldı.

Yeni müfredata ilişkin 26 dersin "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" öğretim programları, 16-22 Mayıs'ta Talim ve Terbiye Kurulu'nun gündemine alınarak görüşüldü. Tekrar görüşülen yeni müfredat, Kurul'un onayından geçti.

Yeni müfredat internetten erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yeni müfredatı onaylamasının ardından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", Bakanlığın "https://mufredat.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişime açıldı.

Yeni müfredat, gelecek eğitim-öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.

Kaynak: ANKA

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