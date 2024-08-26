Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP'li Vekilin Cumhurbaşkanı'na Hakaret İçeren İfadelerine Tepki Gösterdi

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'li bir vekilin, sosyal mecralarda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın şahsına hakaret dolu ifadeler kullanmasını kınıyorum." dedi.

" Siyaset, salt kurum olarak değil, aynı zamanda siyasetçilerin davranış ve sözleriyle demokrasi ve hukuk devletinin de kurumsallaşmasına hizmet etmelidir." değerlendirmesinde bulunan Bakan Tekin, şunları ifade etti:

"Sanırım CHP'nin normalleşmeden kastettiği şey, tek parti dönemindeki gibi antidemokratik tavırların ve ötekileştiren hakaret dilinin yeniden inşası. Bu dili kullananların, Türkiye'ye, demokrasiye ve hukuk devletine vereceği zararları iyi hesap etmeleri gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki Sayın Cumhurbaşkanı'mız, aziz milletimizin teveccühü ile seçilerek milletten aldığı güçle 85 milyonun Cumhurbaşkanıdır."