Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlerle Buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmenler Odası Buluşmaları" kapsamında Ankara'da düzenlenen programda öğretmenlerle bir araya geldi.
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, "Öğretmenler Odası Buluşmaları" programıyla her ayın ilk hafta sonunda farklı illerdeki öğretmenlerle bir araya gelen Tekin, İstanbul ve Ankara'da ikişer kez olmak üzere Eskişehir, Konya, Kastamonu, Sivas'ta öğretmenlerle buluştu.
Sekizinci buluşmada Ankara'daki öğretmenleri kabul eden Tekin, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarak, "Asrın felaketinde başta öğretmen ve öğrencilerimiz olmak üzere yaşamını yitiren tüm canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.
Tekin, bakanlık olarak depremin yıkıcı etkilerini yaşayan bölgedeki öğrenci, öğretmen ve depremzede vatandaşların yaralarının sarılması için bir seferberlik anlayışı içinde faaliyetler yürüttüklerine işaret etti.
Bakan Tekin, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde bakanlık olarak, "arama kurtarma", "bakım ve onarım", "okulların eğitim öğretime hazırlanması", "psikososyal destek" gibi birçok çalışma yaptıklarını aktardı.
Deprem bölgesindeki eğitim süreçlerini yürütmek için tam bir seferberlik halinde çalışmalarına devam edeceklerini belirten Tekin, politikalarının karşılık bulabilmesi için öğretmenler başta olmak üzere diğer eğitim paydaşlarıyla her zaman istişare kültürüyle hareket ettiklerini vurguladı.
Müfredat değişikliğine ilişkin açıklama
Tekin, bakanlığın önemli bir çalışması olan müfredat değişikliğini yakın zamanda kamuoyuna açıklayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Müfredat, hızla değişen dünya koşulları, güncel gelişmeler göz önünde bulundurularak devamlı güncellenecek canlı ve dinamik bir yapıda olmalı. Ana paradigmasından tutun, bize ait ve bizim değerlerimizle inşa edilmiş, bizim referans değerlerimizin ışığında oluşturulmuş bir eğitim sisteminin inşası için gerekli çalışmalarımızı tamamladık, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız inşallah."
Buluşmaya katılan öğretmenler ise tek tek söz alarak eğitim alanındaki görüş, öneri ve beklentilerini aktardı.
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