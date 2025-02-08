Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öze Dönüş Platformunun toplantısında konuştu Açıklaması

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu anda yaklaşık 18 milyon öğrencinin eğitim gördüğünü ve özel okullarla beraber 75 bin okulun bulunduğunu belirterek, "Öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde 80'i Cumhurbaşkanımız döneminde atanmış durumda." dedi.

Bakan Tekin, Fatih'te bir otelde düzenlenen Öze Dönüş Platformunun 2025-2026 Dönemi Şubat Ayı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, günümüzde çalışan öğretmenlerin yüzde 80'ninin AK Parti döneminde atandığını belirtti.

"Şu anda yaklaşık 18 milyon öğrencimiz var ve özel okullarla beraber yaklaşık 75 bin de okulumuz var. Derslik olarak baktığımızda da 735 bin dersliğimiz bulunuyor. Şimdi burada önemli bazı referanslar var." diyen Tekin, öğretmenlerin yaklaşık yüzde 80'inin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde atandığını, 2002'deki derslik sayısının 2'ye katlandığını kaydetti.

Lozan Antlaşması'na değinen Tekin, Türkiye'deki yabancı okulların durumuna dikkati çekti.

Tekin, şöyle konuştu:

" Batı Trakya'daki Türk azınlığın eğitim öğretim hakkını da teminat altına almamız gerekiyor. İlginç olan Yunanistan'da, Batı Trakya'daki Türk azınlık olarak tanımlanan soydaşlarımızın, dostlarımızın Lozan imzalandığı zamanki okul sayısı, şu anda tam dörtte bire düşmüş durumda. Yunanistan, okulları kapatıyor. Biz burada, bize yakışan bir biçimde bu okulların devamını sağlıyoruz. Bu da bizim bu konudaki yaklaşımımız."

Tekin, tarih kitaplarında, çocuklara 1915 olayları anlatılırken "tehcir" ifadesinin kullanıldığını ve bu kelimenin "zorla göç ettirilmek" anlamına geldiğini belirtti.

Bu olaylarda Osmanlı Devleti'nin olası bir kargaşayı önlemek ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak için iskan kanunu çıkardığını, kanunun adının Tehcir Kanunu yerine Sevk ve İskan Kanunu olduğunu vurgulayan Tekin, "Bu ve buna benzer uluslararası camiada Türkiye'ye yönelik asılsız iddialarla ilgili bir komisyon oluşturduk ve dedik ki bu komisyonumuz bizim programlarımızı bu çerçevede bir değerlendirsin." ifadelerini kullandı.

Türklerin anayurdu olan coğrafyayı, Rusya'nın "Orta Asya" diye adlandırdığına işaret eden Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:

"İkinci Dünya Savaşı'nda Rusya'nın Orta Asya'yı işgali sonrası kendi hegemonyasını egemen kılmak için kullandığı ismi niye biz kullanalım? Biz çocuklarımıza hala 'Orta Asya' diyoruz. 'Orta Asya' deyince sanki onlarla bizim aramızdaki kültür ve gönül bağını kaybetmiş oluyoruz. Dolayısıyla ben dedim ki bugün, 'Orta Asya' demeyelim, 'Türkistan' diyelim. Çünkü orijinal ve doğru adı odur. Bizim bu coğrafyadaki ülkelerle Filistin'den tutun, Orta Asya'ya kadar, Balkanlar'dan tutun, Orta Doğu'ya kadar bizim gönül coğrafyamız hakkında çocuklarımız bilgi sahibi olsunlar. Yarın bize demesinler ki; 'Bizim bu Kudüs'le, Filistin'le, Kıbrıs'la ne alakamız var? Bunu biz müfredatımızda vermeliyiz, diye düşündük. Kültür ve Gönül Coğrafyamız adıyla bir komisyon kurduk."

Konuşmasının ardından Bakan Tekin'e platform tarafından hediye takdim edildi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Öze Dönüş Platformu Başkanı Emir Abi ve ASKON Genel Başkanı Mustafa Koca da katıldı.