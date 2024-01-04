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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Norm Kadro Yönetmeliği ile ilgili soruya yanıt vermedi - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Norm Kadro Yönetmeliği ile ilgili soruya yanıt vermedi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp'in eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in geçen yıl çıkarılma sözü verdiği 'Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Norm Kadro Yönetmeliği' ile ilgili soru önergesine yanıt vermedi. Ancak, 2023 Mart döneminde 3 bin 604 rehberlik öğretmeni ataması yapıldığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Norm Kadro Yönetmeliği ile ilgili soruya yanıt vermedi
04.01.2024 - 19:08,  Güncelleme: 19:11
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp'in eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in geçen yıl çıkarılma sözü verdiği "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Norm Kadro Yönetmeliği" ile okullardaki rehber öğretmen atamasına ilişkin soru önergesine yanıt verdi. Tekin, yönetmelikle ilgili soruya yanıt vermezken; 2023 Mart döneminde 3 bin 604 rehberlik öğretmeni ataması yapıldığını belirtti.

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, eski Milli Eğitim Bakanı, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer'in söz verdiği "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Norm Kadro Yönetmeliği"nin çıkarılmaması ve rehber öğretmen atamalarındaki yetersizliğe ilişkin 23 Kasım 2023'te Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e soru önergesi vermişti.

BAKAN TEKİN, 'ESKİ BAKAN ÖZER'İN DUYURDUĞU PDR NORM KADRO YÖNETMELİĞİ NEDEN HALA YAYINLANMAMIŞTIR' SORUSUNA YANIT VERMEDİ

Soru önergesine yanıt veren Bakan Tekin, "Önceki dönem Milli Eğitim Bakanı, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer'in kamuoyuna duyurduğu 'PDR Norm Kadro Yönetmeliği' neden hala yayınlanmamıştır" sorusunu yanıtsız bıraktı.

Bakan Tekin, rehber öğretmen atamasıyla ilgili soruya ise "2023 Mart Sözleşmeli Öğretmenlik atama döneminde, Rehberlik alanında normu olup da öğretmeni bulunmayan 2 bin 573 eğitim kurumuna en az bir rehberlik öğretmeni ataması yapılması ile birlikte toplamda 3 bin 604 rehberlik öğretmeni ataması yapılmıştır" dedi. Bakan Tekin, "Türkiye genelinde 100 öğrencisi olup da rehber öğretmeni olmayan kaç okul vardır" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Özer, 27 Mayıs 2023 tarihinde resmi X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamalarda "Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, türü ne olursa olsun 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak" demişti. Özer, aynı gün Ordu Ünye Belediyesi'ni ziyareti sırasında da "Yeni dönemde artık tüm okullarımızda rehber öğretmenlerin sayısını yaygınlaştırmak ve onların verimli bir şekilde süreçlere müdahale etmesini sağlamak için cuma günü itibarıyla rehber öğretmenlerin norm yönetmeliğinde yeni bir değişiklik hazırladık ve Cumhurbaşkanlığımıza da gönderdik cuma günü itibarıyla" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: ANKA
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Mahmut Özer, Yusuf Tekin, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Norm Kadro Yönetmeliği ile ilgili soruya yanıt vermedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Norm Kadro Yönetmeliği ile ilgili soruya yanıt vermedi - Son Dakika
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