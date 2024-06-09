Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ı Anma Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ı Anma Mesajı Yayımladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın\'ı Anma Mesajı Yayımladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı anma mesajı yayımladı. Bakan Tekin, öğretmenlik mesleğinin insanlığın geleceğine kendini adamak olduğunu belirtti ve şehit öğretmeni rahmetle andı.

09.06.2024 11:18
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.

Bakan Tekin, yayımladığı mesajda, öğretmenlik mesleğinin insanlığın geleceğine kendini adamak olduğunu belirtti.

Böyle bir adanmışlıkla, vatan ve millet sevgisiyle görevine başlayan müzik öğretmeni Yalçın'ın, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olmasının üzerinden 7 yıl geçtiğini anımsatan Tekin, şunları kaydetti:

"Acımız ilk günkü gibi taze. O ve onun gibi vatanın dört bir yanında yaşamını evlatlarımızın eğitimine sunmuşken, şehit düşen bütün öğretmenlerimizin hatırası bizim için azizdir. Bu ülkenin gelişmesinden, gücünden korkan ve büyüyen eğitim imkanlarından rahatsız olan acizler bilsinler ki her zaman bahçesinde ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı okullarda ders zilimiz çalacak, o dersliklerde bu ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyan ve bu topraklara sahip çıkacak evlatlarımız yetişmeye devam edecek, maarif davamızın kudreti yücelecek ve öğretmenlerimiz bu azimle yollarında yürüyecek. Bu topraklar için emek vermiş, kanını dökmüş, canını teslim etmiş şühedaya hürmet ve vefa duygusuyla müreffeh Türkiye Yüzyılları için biz de öğretmenlerimizi korumayı, itibarlarını yüceltmeyi ve önlerini açmayı bu millete karşı en büyük vazife biliyoruz. Türk evladı şühedayı hiçbir zaman unutmayacak."

Tekin, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı rahmetle andı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ı Anma Mesajı Yayımladı - Son Dakika


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