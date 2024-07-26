Milli İrade Platformu, İsrail Başbakanı'nın ABD Kongresi'nde alkışlanmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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Milli İrade Platformu, İsrail Başbakanı'nın ABD Kongresi'nde alkışlanmasına tepki gösterdi

Milli İrade Platformu üyeleri, ABD Kongresi'nde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasına tepki gösterdi. Platform üyeleri, İsrail Başbakanı'nın Gazze'deki vahşetle alay edercesine kurduğu hakikat dışı cümlelerin kongre üyelerince alkışlandığını hatırlattı. ABD Kongresi'nin bu durumu, demokrasi ve özgürlük maskesinin düştüğü bir utanç fotoğrafı olarak nitelendiren platform üyeleri, İsrail'in Gazze'deki vahşetini destekleyen Kongreyi şiddetle kınadıklarını belirtti. Açıklamaya sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da destek verdi.

26.07.2024 15:41
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Milli İrade Platformu üyeleri, ABD Kongresi'nde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasına tepki gösterdi.

Cuma namazı sonrası Eski Cami önünde toplanan platform üyeleri adına açıklama yapan Halil İbrahim Baran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasında Gazze'deki vahşetle alay edercesine kurduğu hakikat dışı cümlelerin kongre üyelerince ayakta alkışlandığını anımsattı.

Kongrenin, yüzyıllar boyu hafızalardan silinmeyecek bir utanç fotoğrafı verdiğini ifade eden Baran, "ABD'nin demokrasi ve özgürlük maskesi bu korkunç fotoğrafla bir kez daha düşmüştür. Parlamento'daki alkışlar, hiç şüphe yok ki Batı'nın soykırımcı karakterine bir yüceltme olduğu kadar, Batılı değerlerin de cenaze törenidir." dedi.

İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü vahşetin ana sorumlusunu ağırlayan ve destekleyen ABD Kongresi'ni bu eylemden ötürü şiddetle kınadıklarını dile getiren Baran, "Parlamento içinde tek başına direnen Rashida Tlaib'e ve parlamento dışındaki eylemcilere dayanışma mesajlarımızı ve selamlarımızı iletiyoruz. Filistin ve Gazze yalnız değildir. Herkes sırtını dönse de Türkiye, Filistin mücadelesine her koşul altında destek vermeyi sürdürecektir. Milli İrade Platformu olarak, zulmü alkışlayanlara karşı mazlumu savunmayı sürdüreceğiz. Allah'ın yardımı yakındır, nice zayıf topluluklar güçlü topluluklara galip gelmiştir ve şüphesiz hakikat er ya da geç zafer kazanacaktır." diye konuştu.

Açıklamaya platform üyesi sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar destek verdi.

Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu, Demokrasi, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli İrade Platformu, İsrail Başbakanı'nın ABD Kongresi'nde alkışlanmasına tepki gösterdi - Son Dakika

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