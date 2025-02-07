Milli İstihbarat Akademisi\'nden Tarihi Yayın: \'Casuslardan Korunma\'

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MİLLİ İstihbarat Akademisi, 1928 yılında basılan ve halkı casusluk tehditlerine karşı bilinçlendirmeyi amaçlayan 'Casuslardan Korunma' başlıklı Osmanlıca yayını, Latin harflerine aktararak yeniden yayımladı.

Milli İstihbarat Akademisi, erken Cumhuriyet dönemine ait önemli bir belgeyi ortaya çıkardı. 1928 yılında yazılmış olan 'Casuslardan Korunma' başlıklı kitapçık, o dönemde genişleyen istihbarat faaliyetleri çerçevesinde halkı bilinçlendirme amacıyla hazırlanmış bir rehber olarak dikkat çekiyor. Türk milletinin, yabancı ülke servislerinin açık ve örtülü operasyonlarına karşı farkındalığını artırmak için kaleme alınan kitapçık, o dönemin tehdit algılarını ve karşı istihbarat stratejilerini bugüne taşıyor. 'Casuslardan Korunma' kitapçığı, istihbarat faaliyetlerinin hızla arttığı, dış tehditlerin özellikle casusluk faaliyetleri aracılığıyla toplumun en ince noktalarına kadar nüfuz etmeye çalıştığı bir dönemde, halkı ve orduyu bu tehditlere karşı uyarmayı, casusluk yöntemleri ve davranış biçimlerine karşı farkındalık yaratmayı hedefliyor.

SADE BİR DİLLE YAZILMIŞ

Sade bir dil ile yazılan kitapçık, geniş halk kitlelerine ulaşmayı amaçlıyor. 'Casuslardan Korunma', yalnızca bir bilgilendirme metni olmanın ötesinde, halkın yabancı servislerin istihbarat faaliyetlerine karşı direncini artırmayı ve kritik bilgilerin yanlış ellere geçmesini engellemeyi amaçlayan bir iletişim kampanyası olarak değerlendiriliyor. Bu kitapçık, istihbarat ve karşı istihbarat faaliyetlerine dair toplumsal bilinç oluşturmayı ve halkın bu konuda daha donanımlı hale gelmesini sağlamayı amaçlayan bir adım olarak Cumhuriyet tarihinde yer alıyor.

TARİHSEL BİR MİRASI GELECEĞE TAŞIMAKTA

Geriye dönüp bakıldığında bu yayın, dönemin tehdit algılarının ve bu tehditlere karşı geliştirilen stratejilerin anlaşılmasına, devletin istihbarat alanındaki yaklaşımının ve halkın bu alanda bilinçlendirilmesi için kullanılan yöntemlerin ortaya konulmasına katkı sunmakta. Milli İstihbarat Akademisi'nin kitapçığı yeniden yayımlaması hem dönemin ruhunun anlaşılmasına olanak sağlamakta hem de tarihsel bir mirası geleceğe taşımakta. Milli İstihbarat Akademisi'nin web sitesinden erişime açılan çalışma 'Casuslardan Korunma' kitapçığı, çevrim yazısının yanı sıra konuya dair bir giriş metni ve yine konuyu destekleyici mahiyette seçilmiş ek okuma parçalarını içeriyor.

'CASUSLARA KARŞI NASIL DAVRANIRSIN'

'Casuslardan Korunma' kitapçığından alınan soru ve cevaplardan oluşan bir kesit şu şekilde:

"Sual- Birinci ve ikinci kısımlarda casus ve boşboğazların nasıl adam olduklarını iyice anladın mı?

Cevap- Evet efendim, çok iyi anladım.

Sual- O halde bunlara karşı ne yapmak lazımdır?

Cevap- Boşboğazların ağzını tutmak casusların da haber almak için yapacakları tertibatları bozmak lazımdır.

Sual- Arkadaşlarından birisi böyle boşboğazlık yapmak isterse ne yaparsın?

Cevap- Yapmaması için birkaç defa tenbih ederim, eğer dinlemezse derhal zabite malumat veririm.

Sual- Bir insan boşboğazlık yapmamak için ağzını nasıl kapamalıdır?

Cevap- Gerek bildiğini ve gerekse yalan yanlış işittiği sözleri hiçbir yerde söylememek suretiyle ağzını kapamalıdır.

Sual- Casuslara karşı nasıl davranırsın?

Cevap- Efendim, bunlarla uğraşmak çok güçtür. Eski hikayelerde işittiğimiz gibi 7 başlı su aygırı var imiş, işte casuslar da tıpkı buna benzermiş, bir kafasını kesersek yerine bir kafa daha türermiş. Bunun için bu gibilerle ancak hükümetimizin yaptığı muntazam teşkilatla karşı gelinebilir.

Sual- Sizlere hiçbir vazife düşmez mi?

Cevap- Evet efendim. Yalnız biz askerler değil bütün memleket halkı dahi casuslarla uğraşmalıdır. Herkes memleketi hakkında iyi, kötü her ne işitirse derhal haber vermelidir ve bir adamın casus olduğundan şüphe edilirse hemen yakalayıp asker ise zabitine, başı bozuk ise polise teslim etmelidir."