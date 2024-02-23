Milli İstihbarat Teşkilatı 2023 Faaliyet Raporu\'nu yayımladı

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Teşkilatın 2023 yılında devletin ali menfaatleri çerçevesinde oyun değiştirici birçok hamleye katkıda bulunduğunu, Suriye, Ukrayna, Libya, Yukarı Karabağ gibi sahalarda operasyonel çalışmalar yürüttüğünü ve başarılı görevler icra ettiğini bildirdi.

MİT'in 2023 Faaliyet Raporu yayımlandı.

Kalın, raporun sunuş yazısında, teşkilatın Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına, bağımsızlığına, bütünlüğüne, güvenliğine, anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel tehditlerin bertaraf edilmesine yönelik görev ve faaliyetlerini kararlılıkla yerine getirmeyi sürdürdüğünü vurguladı.

Küresel anlamda 2023 yılının yeni krizler ve çatışmalarla karşı karşıya kaldığına işaret eden Kalın, bölgesel ve küresel düzeydeki güç mücadelelerinin yanı sıra ekonomi, siyaset, enerji, teknoloji, iklim gibi çeşitli alanlarda yaşanan gelişmelerin, ülkeleri yeni sınamalarla karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Küresel ve bölgesel tehditlerin hibrit ve asimetrik hale gelmesiyle milli güvenliğin kapsamının giderek daha karmaşıklaştığını vurgulayan Kalın, güvenlik yapılarının da çok katmanlı bir hal aldığına işaret etti.

MİT'in çeşitlenen ve karmaşıklaşan tehditler karşısında sahip olduğu farklı disiplinlere ait yeteneklerini kullanma ve geliştirmeye devam ettiğini aktaran Kalın, "Teşkilat tehditlerle mücadelede; sahada aktif görev alma, operasyonel faaliyetlere ağırlık verme, yakın coğrafyalarda ve çatışma bölgelerinde milli çıkarlarımız lehine sahayı yönlendirme, istikrarsız coğrafyalarda sistem kurulmasına katkı sağlama, devletin olaylara yaklaşımına istihbari boyut sunma, aktif istihbarat diplomasisi yürütme ve diplomatik kırılmaların önüne geçme hususlarını benimsemiştir." ifadelerini kullandı.

"Hibrit tehditlerle hibrit mücadele"

MİT'in tehditlerin evrilmesi karşısında mücadele yöntemlerini sürekli değiştirdiğini ve geliştirdiğini ifade eden Kalın, şöyle devam etti:

"Tehditlerin hibrit hale geldiği, geleneksel ve konvansiyonel güvenlik ve diplomasi yöntemlerinin yetersiz kaldığı günümüzde MİT, ülkemizin karşı karşıya olduğu asimetrik terör tehdidine karşı tüm istihbari, analitik ve operasyonel yeteneklerin etkileşimde olduğu hibrit mücadele metodunu benimsemiştir. Teknolojiyi istihbaratın çarpan gücü olarak gören Teşkilat, yürüttüğü çalışmalarda insan istihbaratı, sinyal istihbaratı, elektronik istihbarat, siber istihbarat, görüntü istihbaratı, uydu istihbaratı, İHA/SİHA teknolojileri, büyük veri analizi, yapay zeka uygulamaları gibi imkan ve kabiliyetlerden faydalanmaktadır."

Kalın, istihbarat ve güvenlik çalışmalarında kurumlar arası koordinasyonun öneminin altını çizerek, MİT'in geçen yıl ilgili kurumlarla istihbari birçok konuda koordinasyon kurduğunu ve güvenlik güçleriyle yekpare hareket ederek çok sayıda ortak operasyona imza attığını kaydetti.

"Örgütlerin hareket tarzını deşifre etmeye yönelik çalışmalara devam edildi"

MİT'in terörle mücadele çalışmalarında, terör hedeflerine yönelik istihbarat toplamanın ötesine geçerek hedefi yok etme yöntemini sürdürdüğüne dikkati çeken Kalın, "Bu kapsamda lider kadroların etkisiz hale getirilmesinin yanı sıra örgütlerin hareket tarzını deşifre etmeye yönelik çalışmalara devam edilmiştir. 2023 yılında gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonlar neticesinde, önceki yıllarda olduğu gibi çok sayıda PKK/KCK lider kadrosunun etkisiz hale getirilmesi ve örgüte ait kritik önem taşıyan altyapı tesislerinin imhası sağlanmıştır." açıklamasını yaptı.

Kalın, terör eylemlerinin faillerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda örgüt unsurunun yurt dışından ülkeye getirilmesine de değinerek, "FETÖ'nün mahrem yapılanmaları ile gizli haberleşme yöntemlerini deşifre ederek örgütü görünür kılan MİT, özellikle yurt dışında faaliyet gösteren sorumlu düzeydeki FETÖ mensuplarının ülkemize iadesini sağlayarak mücadeleyi uluslararası boyuta taşımıştır. Yürütülen kararlı mücadele, FETÖ mensuplarına dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar devletimizin takibinde olduklarını hissettirmiştir." ifadelerini kullandı.

Radikal örgütlerle küresel düzeyde mücadele anlayışıyla, söz konusu örgütlerin ülke çıkarlarına yönelik tehdit oluşturduğu alanlarda yapılan nokta operasyonlara dikkati çeken Kalın, "DEAŞ sözde lideri El Kureyşi başta olmak üzere üst düzey örgüt üyeleri etkisiz hale getirilmiş, radikal örgütlerin ülkemize yönelik eylem girişimleri engellenmiş ve yapılanmaları deşifre edilerek faaliyetleri akamete uğratılmıştır." bilgisini paylaştı.

Kalın, aşırı sol terör örgütlerinin lider kadrolarının etkisizleştirilmesi çalışmalarının sürdürüldüğünü, örgütlerin Türkiye'ye yönelik başta Suriye olmak üzere çevre ülkelerden kaynaklı oluşturduğu tehdidin önüne geçildiğini de aktardı.

Organize suç örgütleriyle mücadeleye de değinen Kalın, insan kaçakçısı, düzensiz göçmen, uyuşturucu kaçakçısı, organize suç örgütü mensuplarının faaliyetlerinin ve sınır geçişlerinin engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü de vurguladı.

"Stratejik istihbarata odaklanıldı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik, dirayetli ve dönüştürücü liderliğine vurgu yapan MİT Başkanı Kalın, sunuş yazısında şu değerlendirmeye yer verdi:

"Bu doğrultuda yeteneklerini geliştiren MİT, Türkiye'nin artan jeopolitik önemi ve etkinliği bağlamında taktik ve operasyonel süreçlerin yanı sıra stratejik istihbarata odaklanmaktadır. Dış politikadan enerjiye, gıda güvenliğinden bölgesel ihtilaflara kadar stratejik önemi haiz tüm konularda devlet aklıyla hareket eden Teşkilat, ülkemizin hak ve menfaatlerini her zeminde koruyarak yeni imkan ve kabiliyetler geliştirmek için çalışmaktadır."

Teşkilatın tüm bölgelerde proaktif politika izleme vizyonu doğrultusunda Türkiye'nin varlık gösterdiği her alanda faaliyetlerine devam ettiğini belirten Kalın, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda MİT, 2023 yılında Devletimizin ali menfaatleri çerçevesinde oyun değiştirici birçok hamleye katkıda bulunmuş, Suriye, Ukrayna, Libya, Yukarı Karabağ gibi sahalarda operasyonel çalışmalar yürütmüş ve başarılı görevler icra etmiştir. Muhataplarla ilişkilerde işbirliği ve rekabet dengesi gözetilerek yürütülen istihbarat diplomasisi faaliyetleri doğrultusunda, ülkemizin dış politikasına ilişkin hassas konuların uluslararası alanda resmi görüşmelere zemin teşkil edecek düzeye ulaştırılması çalışmaları sürdürülmektedir."

Gazze'de yaşanan insanlık dramına da değinen Kalın, teşkilatın İsrail-Filistin çatışmalarının sonlandırılması, ateşkes sağlanması, sivillere insani yardım gönderilebilmesinin önünün açılması ve rehine takası konularında istihbarat diplomasisine yoğun şekilde devam ettiğinin altını çizdi.

"Türkiye Cumhuriyeti serbest bir espiyonaj sahası değildir"

MİT Başkanı Kalın, sunuş yazısında, yabancı istihbarat servislerinin Türkiye sınırları içerisinde yürütmeye çalıştığı ajanlık ağlarının çökertilmesine de işaret etti.

Kalın, "MİT, ülkemize yönelik espiyonaj, yıkıcı-bölücü faaliyetler, sabotaj ve psikolojik operasyon çalışmalarını sürdüren yabancı servislerin, uluslararası kuruluşların, güvenlik ve istihbarat şirketleri ile bunlarla bağlantılı şahıs ve yapıların faaliyetlerini takip etmekte ve akamete uğratmaktadır. Son olarak İsrail'in casusluk şebekesinin deşifresinde olduğu üzere Teşkilat, Türkiye Cumhuriyeti'nin serbest bir espiyonaj sahası olmadığını her vakada ciddiyetle ortaya koymaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Kalın ayrıca, siber güvenlik konularında MİT'in, 2023 yılında devlet görevlilerine ve kritik kurumlara yönelik birçok siber saldırıyı tespit ederek önlem alınmasını sağladığını da ekledi.