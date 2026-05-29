Meryem Nur Tunuğ\'dan Fransa\'da çifte başarı

29.05.2026 09:43  Güncelleme: 09:46
LMD hastası milli para yüzücü Meryem Nur Tunuğ, Fransa'daki Para Swimming World Series'te 200 metre serbestte dünya birincisi, 50 metre sırtüstünde ikinci oldu ve 2028 Paralimpik Oyunları'nı hedefliyor.

ADANA'da Langer Mezomelik Displazisi (LMD) hastalığıyla dünyaya gelen ve yaşıtlarına göre kol ve bacakları kısa kalan Meryem Nur Tunuğ (17), Fransa'da düzenlenen Para Swimming World Series'te 200 metre serbest kategorisinde dünya birincisi, 50 metre sırtüstü yarışında ise dünya ikincisi oldu. Milli para yüzücü Tunuğ, "Daha çok madalya kazanıp, her yerde İstiklal Marşı'mızı okutmak, Türk bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" dedi.

Kentte yaşayan İsmail-Havva Tunuğ çiftinin kızları Meryem Nur Tunuğ, kemik gelişimini etkileyen, özellikle ön kollar ve alt bacakların orantısız derecede kısa olmasıyla karakterize, nadir ve kalıtsal bir iskelet bozukluğu olan LMD hastalığı ile dünyaya geldi. Lise 3'üncü sınıf öğrencisi Meryem Nur Tunuğ çok sayıda ameliyat geçirirken; küçük yaşlarda yüzme sporuna da yöneldi. Tunuğ, rehabilitasyon amacıyla başladığı sporla birçok başarı elde ederken; paralimpik oyunlarında Türkiye'yi de temsil etti.

1 ALTIN 1 GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Ulusal ve uluslararası çok sayıda yarışta çeşitli derecelerle Türkiye'yi gururlandıran Meryem Nur Tunuğ, bu kez Fransa'da düzenlenen Para Swimming World Series'te 200 metre serbest kategorisinde 03: 55.30 derecesiyle dünya birincisi, 50 metre sırtüstü yarışında ise 54.35'lik derecesiyle dünya ikincisi oldu. Türkiye'yi temsil ettiği yarışta iki finalde yarışarak, kazandığı bir altın ve bir gümüş madalya ile kente dönen Meryem Nur Tunuğ, DHA'ya konuştu.

'HAYAT NE KADAR ZOR OLSA DA PES ETMEMELİYİZ'

Meryem Nur Tunuğ, "Fransa'da düzenlenen Para Swimming World Series'te dünya birinciliği ve ikinciliğini kazandım. Ülkemi ve bayrağımı temsil ettiğim ve gururlandırdım, bu nedenle çok mutluyum. Kendi derecemin en iyisini yaptım. Bu madalyalar sadece benim değil; aileme, antrenörüme, milli takıma ve ülkemizdeki tüm sporculara armağandır. Bundan sonraki hedefim; ABD'de düzenlenecek 2028 Yaz Paralimpik Oyunları'nda da altın madalya ile dönmek. Daha çok madalya kazanıp, her yerde İstiklal Marşı'mızı okutmak, Türk bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Hayat ne kadar zor olsa da pes etmemeliyiz. Her karanlıkta bir ışık vardır. Bu ışığı kaybetmeyin. Mesela yüzme sadece bir spor değil; hem fiziksel hem zihinsel olarak iyileştiriyor. Spor sayesinde daha öz güvenli ve daha cesuruz" diye konuştu.

'ÇOK ÇALIŞKAN VE İSTEKLİ BİR SPORCU'

Milli para yüzücü Meryem'in antrenörü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli Osman Konak ise "İlk hedefimiz; Mersin sonra Kocaeli'deki yarışlardan madalyalarla dönmek. Meryem'in önü açık, çok çalışkan, azimli ve istekli bir sporcu. Antrenmanlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En büyük hedefimiz; ABD'de düzenlenecek olan 2028 Yaz Paralimpik Oyunları. Oraya gittiğimizde hedeflerimize ulaşmış olacağız" dedi.

Kaynak: DHA

