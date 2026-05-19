İzmirli milli sporcu Doğa Güner'den 25 günde 3 uluslararası başarı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin milli buz pateni sporcusu Doğa Güner, sadece 25 gün içinde katıldığı üç uluslararası şampiyonadan birincilik, ikincilik ve üçüncülükle dönerek ülkemize ulusal gurur yaşattı. Hedefinin Türkiye'ye daha büyük başarılar getirmek olduğunu belirten Güner, 19 Mayıs heyecanını da paylaşarak "Atatürk'ün bir genci olmak çok güzel" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın ruhunu buz pistindeki başarılarıyla yaşatan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 13 yaşındaki milli buz pateni sporcusu Doğa Güner, uluslararası arenada elde ettiği derecelerle dikkat çekiyor. 1-6 Nisan'da Bulgaristan Black Sea Cup 2026'da birinci, 8-12 Nisan'da Slovenya'da düzenlenen Triglav Trophy – Narcisa Cup 2026'da European Criterium Genel Klasman kapsamında ise üçüncü olan İzmir'in gururu Doğa Güner, mart ayında İtalya Wulfenia Cup 2026'da ikinciliği elde etmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki Bornova Buz Pisti'nde hem antrenörü hem annesi Gamze Güner ile birlikte disiplinli bir şekilde çalışan ve eğitim hayatını da yüksek not ortalamasıyla sürdüren Güner, gençlere ilham olmayı sürdürüyor.

"BU SPORU EĞLENMEDEN SÜRDÜREMEZSİNİZ"

İki buçuk yaşında buzla tanışan, beş yaşında ise ilk müsabakalarına çıkan milli sporcu Doğa Güner, disiplinli çalışma temposuna rağmen buz sporlarını tutkuyla yaptığını söyledi. Antrenör annesiyle çalışmasının kendisi için büyük avantaj olduğunu belirten Güner, "Buz pisti kapalı olduğunda dışarıda kara antrenmanı yapıyoruz. Bunun gibi faydaları oluyor" dedi.

Yoğun geçen günlük programını anlatan Güner, "Sabah 5.30'da kalkıyorum, 6.00'da antrenman başlıyor ve 8.15'e kadar sürüyor. Sonra okula gidiyorum. Okuldan 16.35'te çıkınca yeniden antrenmana geliyorum. 19.30'da eve dönüp ödevlerimi yapıyor, yemek yiyip yatıyorum. Alıştım artık. Eğlenceli bence. Bu sporu eğlenmeden yapıyorsanız bu kadar uzun süre sürdüremezsiniz" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sporculara verdiği desteğin kendisini motive ettiğini ifade eden Güner, "İzmir'de spor yapmak çok önemli. Büyükşehir Belediyesi'nin bizi desteklemesi güzel bir duygu. Hedefim büyük yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmek. Dünyayı gezerek gösteriler yapılan Holiday On Ice organizasyonuna katılmak istiyorum" dedi.

Buz sporlarına ilgi duyan gençlere de çağrıda bulunan Güner, "Bence herkes gelip denemeli. Çok eğlenceli bir spor" ifadelerini kullandı. 19 Mayıs mesajı da veren milli sporcu, "Atatürk'ün bir genci olmak çok güzel. Onu yaptığımız sporla destekleyeceğiz" diye konuştu.

"İKİ BUÇUK YAŞINDA 'BEN DE BUZA BAŞLAYACAĞIM' DEMİŞTİ"

Hem anne hem de antrenör olan Gamze Güner, kızı Doğa Güner'in buz sporlarına çok küçük yaşlarda büyük bir istekle başladığını anlattı. 2010 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yaptığını belirten Güner, "Artistik buz pateni milli takım antrenörüyüm. Doğa hep çok istekliydi. İki buçuk yaşındayken 'Anne sen hep sporcularınla gidiyorsun, ben burada kalıyorum, ben de buza başlayacağım' demişti" diye konuştu.

Doğa Güner'in beş yaşında lisans alarak yarışmalara katılmaya başladığını ifade eden Gamze Güner, "Altı yıldır da milli takım sporcusu. Uluslararası başarılarımız var. Bulgaristan'ın Varna kentinde birinci, İtalya'da ikinci, Slovenya'da üçüncü oldu. Milli takım puanımızı aldık, aday milli takım kadrosunda yer almaya hak kazandık" dedi.

Eğitim hayatıyla sporu birlikte yürütmenin büyük emek istediğini vurgulayan Güner, Doğa'nın bu dengeyi başarıyla kurduğunu ifade ederek, "Eğitimle spor çok zor oluyor ama Doğa bunu bir şekilde başarabiliyor. Not ortalaması da yüksek" diye konuştu.

"DOĞA BENDEN DAHA YETENEKLİ VE BAŞARILI"

Kendisinin de başarılı bir sporcu kariyeri olduğunu aktaran Güner, "Doğa'nın hedefleri daha farklı. Uluslararası alanda daha fazla ilerlemeyi ve yurt dışında eğitimine devam etmeyi düşünüyor. Doğa'yla beni kıyaslarsak boynuz kulağı geçti diyebilirim. O benden daha yetenekli ve başarılı. Bu yaşta çok güzel başarılar elde ediyor. İmkanları daha fazla ve çok daha iyi yerlere gelecek" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin buz sporlarına sağladığı desteğin çok kıymetli olduğunu belirten Gamze Güner, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki Bornova Buz Pisti'nin sporcular için önemli bir avantaj sunduğunu söyledi. Güner, "Böyle bir tesisin kapılarını açtığı için Cemil Tugay'a teşekkür ediyoruz. Tesisimiz gerçekten çok güzel. Diğer şehirlerde veliler inanılmaz paralar ödüyor. Bizim burada birçok imkanı belediyemiz sağlıyor" dedi.

Her yaştan yurttaşı buz sporlarını deneyimlemeye davet eden Güner, "Mutlaka ister küçük ister genç ister yaşlı olsun herkes gelip bu alanı denesin. Buz bir virüs gibi; bir kere bulaştığında vücudunuzda kalıyor, sürekli gelmek istiyorsunuz" ifadelerini kullandı.